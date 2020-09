Está a chover e os recipientes com drenagem defeituosa enchem-se de água que acaba por apodrecer as raízes. E o pior é que tudo sucedeu a seguir à sua partida... Este cenário é-lhe familiar? O ideal é prevenir esta ocorrência, assegurando não só que as plantas não têm falta de água, mas também que não se encontram encharcadas. A morte das plantas é mais frequente por excesso do que por falta de rega.

5. Corte a relva com método

Custa menos cortar a relva todos os fins de semana, mesmo que a altura não seja demasiado elevada, do que de três em três semanas. Neste sentido, recomendamos que corte o relvado de sete em sete dias porque, além de consumir menos tempo e esforço, não é necessário recolher a relva cortada. Deixe-a no solo porque serve como adubo. No período do verão, para um melhor resultado, eleve a altura do corte das lâminas.

6. Alinhe as margens

Para rematar o corte e manter o jardim com excelente imagem, alinhe a margem do relvado com a pá de jardinagem. Esta tarefa, no entanto, não é necessário levar a cabo todos os fins de semana mas, sim, uma vez por mês. Em alternativa à pá de jardinagem, pode usar uma roçadora. Se não tem grande familiaridade com este equipamento, o melhor é pedir ajuda e informar-se antes sobre o seu funcionamento.

7. Retire o material murcho

Com a tesoura de podar, corte as flores, as inflorescências e os frutos que se encontram murchos ou que já estão podres. Esta operação é também eficaz como ação de poda que provoca novas florações na maioria dos casos. Aproveite para desbastar as espécies com florações murchas, eliminando um terço do seu desenvolvimento, para evitar a formação de frutos. Esta é outra das recomendações a ter em conta.

8. Corte as sebes por partes

Não é necessário cortar todas as sebes em cada fim de semana. Pelo contrário, deve estabelecer uma ordem e fazer estas operações em diversas fases. Num fim de semana, corte por exemplo, as sebes. No outro, pode as formas topiárias. Para o seguinte, deixe as bordaduras e assim sucessivamente...

9. Controle as ervas daninhas

Chega o momento de encher a mochila pulverizadora com herbicida de contacto, que é mais respeitador do meio ambiente porque não contamina o solo, para depois borrifar os maciços de arbustos e outras zonas susceptíveis de virem a desenvolver infestantes. Também pode recorrer à extração manual das daninhas, arrancando as ervas com a ajuda da forquilha de mão ou outra ferramenta adequada.

10. Plante novas espécies

Antes de se deslocar para o jardim, coloque no automóvel as plantas e os equipamentos que vai necessitar. Na primavera e no início do verão, aposte em cravos-túnicos ou em petúnias para janelas e maciços. No outono, invista em bienais e em casca de pinho para repor no jardim. No inverno, plante árvores de sombra e prepare o jardim de rochas com que sempre sonhou. Em todas as alturas, há sempre coisas (par)a fazer.