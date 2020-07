Se o tempo gasto em casa enquanto o mundo estava em pausa o deixou cansado de olhar para as mesmas quatro paredes e o levou a procurar inspiração em design de interiores para refrescar a sua casa, estes incríveis retiros espalhados pelo mundo irão despertar a sua criatividade.

Com a ajuda da Booking.com que olhou para milhares de listagens na sua plataforma, estas casas de férias podem trazer novas ideias e inspiração caso esteja a pensar em reformar o seu espaço.

Estocolmo, Suécia

O estilo escandinavo é há muito tempo o favorito dos amantes do design, devido ao ambiente moderno, simples e funcional. Quando for possível e seguro viajar para a Suécia novamente, uma viagem à sua capital, Estocolmo, deixará os viajantes não apenas com uma noção do estilo Scandi, como todas as lojas, cafés e restaurantes foram idealizados de forma impecável.

Inspiração: O At Six Hotel é uma fuga inspiradora e moderna de design, localizado no centro de Estocolmo. Embora este edifício tenha sido anteriormente um banco, foi transformado num hotel contemporâneo, com um interior icónico de Scandi, fundido com floreios sublimes de sensibilidade art déco.

O retiro impressionante oferece uma modernidade sofisticada, proporcionando aos hóspedes uma dose de novas ideias de decoração.

Tóquio, Japão

Tóquio é conhecido pela sua paisagem urbana e arquitetura contemporânea. Mas também acolhe uma rica história de tradições únicas de arquitetura e design, que vão dar muitas ideias de decoração.

Seja a passear por Omotesandō, uma rua idealizada por um arquiteto vencedor do Prémio Pritzker, com as suas construções e fachadas ultra modernas, ou visitando o tradicional Museu Nezu de Kengo Kuma, entre os bambus e pedras dos seus jardins, os viajantes receberão uma mistura eclética dos estilos antigo e novo da arquitetura e design japoneses.

Inspiração: Quando no futuro visitar o Japão, opte por ficar num ryokan, uma pousada tipicamente japonesa com espaços comuns. Uma opção é o "cyashitsu ryokan asakusa", um ryokan moderno com uma execução de design elegante, ideal para viajantes que procuram inspiração minimalista em design.

O ryokan está idealmente localizado, a uma curta caminhada do Centro de Artesanato Tradicional Edo Taito, útil para quem procura lembranças igualmente chiques para levar para casa.

Fes, Marrocos

A estética de design exclusivo de Marrocos resultou de uma amálgama de diversos estilos de influências mediterrâneas, africanas, persas e islâmicas. As suas estruturas arquitetónicas exclusivas incluem hammams, riads e souks, tornando-o o destino perfeito para uma viagem futura focada no design. Fes, em particular, é frequentemente considerado o centro cultural e espiritual de Marrocos.

Com um centro árabe tradicional e a área mais moderna de La Nouvelle Ville, Fes é uma ótima opção para casais ou grupos com diferentes gostos em design.

Inspiração: Partindo do termo árabe para jardim, um riad é um tipo de casa ou palácio marroquino tradicional construído em torno de um pátio interior.

Estas estadias palacianas oferecem beleza no seu design arquitetónico e floral, e o Hotel & Spa Dar Bensouda não é exceção. Localizado no coração da Medina de Fes, fica apenas a 15 minutos a pé da Praça Batha.

Mykonos, Grécia

Sinónimo de paredes brancas brilhantes, contrastando com o azul nítido da água e do céu e cores brilhantes através de detalhes em madeira pintada, a palete de cores da Grécia é o sonho de qualquer amante de design.

Com as suas casas tradicionais e cúbicas com telhados planos, portas e janelas em madeira, Mykonos possui uma atmosfera única que foi imitada por designers de todo o mundo.

Inspiração: Entre casas tradicionais com portas de cores vivas, Pnoe é uma linda vila que oferece uma visão moderna da estética do design. Esta elegante estadia fica em Yialos, um bairro autenticamente charmoso de ruas estreitas e sinuosas, repletas de vida noturna vibrante, e está a uma curta caminhada da Praia Agia Anna.

Bibbona, Itália

Aqueles que desejam recriar o clima de uma vila italiana serão verdadeiramente cativados pelas colinas de Bibbona. Situada na província de Livorno, na Toscana, a área é pontilhada com várias vinhas.

Os interessados em tradições mais antigas de arquitetura e design podem visitar o Castelo de Bolgheri, agora lar de uma famosa vinícola. A cidade em si possui um pitoresco centro histórico, com a cidade velha formada ao redor da igreja de Sant'Ilario.

O seu layout exclusivo apresenta uma série de círculos concêntricos ligados por ruas e degraus estreitos - um labirinto de inspiração de design medieval esperando para ser explorado por futuros viajantes.

Inspiração: A Villa La Salina é o refúgio ideal para os entusiastas do design italiano. Com a sua fachada de tijolos rústicos e amplas janelas em arco que oferecem vistas panorâmicas das colinas verdejantes circundantes, o piso de pedra e as paredes brancas da casa exemplificam o charme rural.

A área de estar comum possui uma enorme lareira tradicional e vigas de madeira expostas que cobrem o teto. Lá fora, os visitantes podem desfrutar da piscina, terraço e banheira de hidromassagem, aproveitando as vistas verdejantes com um copo de vinho local.