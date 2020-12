Não pense só nas celebrações natalícias. No último mês do ano, os rigores do fim do outono e do início do inverno exigem que se arregace as mangas para proteger as culturas e efetuar as plantações e as sementeiras que esta época exige.

Inverno chuvoso, verão abundoso, já diziam os mais antigos. Por muito que as atividades natalícias lhe ocupem a agenda, organize-se. Aproveite os dias frios e chuvosos para planear o seu jardim, a sua horta e o seu pomar. A chuva desta estação é imprescindível às boas colheitas estivais. Para além de proteger as culturas mais sensíveis nas zonas de geada com cobertura de solo, mulching ou manta térmica, há que preparar as camas quentes para, depois, semear. Será nesse terreno que depositará, depois, semente de pimentos, malaguetas, tomateiros e beringelas. No pomar, é altura de plantar e transplantar árvores de fruto de folha caduca e efetuar estacaria. No jardim, não se esqueça de podar as árvores e os arbustos com o mesmo tipo de folha nem das sementeiras e dos tratamentos fitossanitários preventivos, essenciais para o combate de formas hibernantes. Confira, de seguida, a lista de trabalhos a empreender!













































Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram