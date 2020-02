As begónias são uma das plantas mais utilizadas em jardins, em varandas, em terraços, em canteiros e também como planta de interior em muitas casas de norte a sul do país. No vídeo que pode ver de seguida, Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger de jardinagem, autora de livros especializados e diretora da revista Jardins, aborda duas variedades que (também) deve considerar para o seu, a Begonia Rex e Begonia semperflorens, as duas igualmente bonitas.

Estas variedades botânicas do género Begonia, da família Begoniaceae, são, de um modo geral, plantas ornamentais de folhagem característica, algumas delas com cores atraentes. Segundo alguns especialistas, existem mais de 1.000 espécies de begónias em todo o mundo, muitas delas perfeitas para um minijardim. O Angiosperm Phylogeny Group fala mesmo em 1.400 espécies, o que faz deste género um dos 10 maiores do grupo das angiospermas do planeta.