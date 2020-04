No quarto mês do ano, época de maior pluviosidade, há cuidados e precauções a ter com as suas culturas exteriores e com as plantas de interior. Confira, de seguida, a lista de trabalhos a empreender e prepare-se para pôr mãos à obra!

Em abril, águas mil, avisa desde logo o famoso ditado popular. Apesar da maior pluviosidade, não dá para ficar de braços cruzados nesta época do ano. Para além das podas da estação, é tempo das sementeiras e das plantações de primavera. Os bolbos de floração outonal e estival, como os dos gladíolos, dos lírios, das begónias e das dálias, também devem ser plantados agora nestas semanas. A escarificação dos relvados é outra das tarefas a empreender. À medida que a natureza prossegue o seu ritmo, são também muitas as intervenções exigidas, no jardim, no pomar, na horta, no pátio, no terraço e na varanda e, até dentro de casa, as suas plantas de interior reclamam cuidados e atenção. Há sementeiras e plantações para fazer, há infestantes e pragas para combater, árvores e arbustos para podar e ainda variedades botânicas para transplantar, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue.













































































