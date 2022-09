Se procura uma decoração clean, funcional e simples, o estilo contemporâneo é o mais indicado. Pautado pelo conforto, este estilo tem como objetivo proporcionar bem-estar, incorporando as tendências que estão na moda.

O estilo contemporâneo surgiu no século XX através do estilo moderno e pretende aliar a simplicidade ao estilo, complementando a decoração. As possibilidades de conjugações são infinitas: utilize peças decorativas coloridas e criativas, com formas geométricas marcadas por linhas retas. E não tenha medo de ousar!

Aposte numa decoração contemporânea, siga as nossas dicas e inspire-se nas propostas da coleção Soft Luxury do novo catálogo da hôma happy home living.

AMBIENTES COM CORES DE OUTONO

No estilo contemporâneo a paleta de cores base que mais se utiliza são os tons neutros com destaque para os brancos, pretos, beges e dourado.

Dê destaque à sua decoração quer seja nas paredes, móveis ou objetos decorativos introduzindo cores como o laranja, o verde-musgo e o dourado.

créditos: hôma

Estes apontamentos de cor podem ser acrescentados em qualquer divisão, bastando incluir objetos decorativos como jarras, castiçais, caixas decorativas, entre outros.

créditos: hôma

Se preferir, adicione têxteis como tapetes, cortinas, mantas ou almofadas, ajudando assim a quebrar a monotonia de um ambiente com cores neutras.

Os estampados com formas geométricas ou animal print, são uma forte tendência no estilo contemporâneo. Para utilizar esta tendência deve optar por criar uma base de cores neutras e utilizar os estampados em elementos de decoração que irão trazer ousadia e sofisticação.

HARMONIZAR COM DIFERENTES TEXTURAS

As texturas aliadas à decoração criam uma relação entre o espaço, as luzes e as sensações e é isso mesmo que se pretende, principalmente quando falamos de decoração de outono em que 'casa' é sinónimo de conforto e bem-estar.

Quando nos referimos ao conforto, devemos escolher opções que ao toque são mais suaves. Um excelente exemplo é a utilização de têxteis como o veludo ou as lãs de carneiro branco. Aproveite esta altura para renovar o seu espaço e aposte em peças de mobiliário com este tipo de texturas, sejam elas cadeiras, sofás ou bancos de apoio.

créditos: hôma

PADRÕES CLÁSSICOS E INTEMPORAIS

Para esta estação, o destaque vai para o padrão pied-de-poule, um padrão de origem francesa que tem por base as cores preto e branco. Começou por ser utilizado pelas grandes casas de alta-costura, sendo posteriormente transportado para o mundo da decoração.

Este estampado “pata de galinha”, de estética forte e marcante, devido às suas cores neutras pode ser facilmente misturado com outros elementos, criando um ambiente elegante e intemporal, mas carregado de personalidade.

Aposte em têxteis com este motivo em almofadas, mantas decorativas ou até mesmo num cadeirão ou banqueta. Para entender melhor esta tendência, deixamos alguns exemplos e inspirações que pode adotar.

créditos: hôma

Siga estas e mais propostas em hôma happy home living.

MOBILIÁRIO COM ESTILO

O resultado final da decoração em muito depende da escolha do mobiliário. Para termos um ambiente pautado pela elegância e contemporaneidade, é fundamental escolher o mobiliário que mais se enquadra neste estilo.

créditos: hôma

Os móveis utilizados são de linhas simples, mas marcantes. Estimule os seus sentidos, conjugando diversos materiais, como o mármore, a madeira polida e o vidro. Opte por versões em acabamentos mate ou brilho.

créditos: hôma

A função da peça continua a ser a palavra de ordem e existem várias opções, como as mesas de apoio e as estantes que promovem a funcionalidade e ajudam na organização. Escolha opções em metal dourado para dar um toque de glamour à sua casa.

créditos: hôma

Cada peça de mobiliário é a protagonista no seu espaço, por isso assuma uma escolha de móveis com estilo. A ideia é utilizar os tons neutros que este estilo tem por base, sem esquecer um toque de sofisticação com a utilização de detalhes metalizados, como, por exemplo, puxadores dourados que irão dar destaque à sua decoração.

DÊ LUZ À SUA CASA

Para a iluminação de ambientes contemporâneos devemos aplicar as mesmas características da decoração. Quando controlada, a iluminação nunca é demais e acaba por destacar o espaço.

Existem várias opções de candeeiros sejam eles em vidro fosco ou em formato globo com estrutura dourada. Estes podem ser utilizados sobre aparadores, mesas laterais nas salas ou sobre mesas de cabeceiras nos quartos.

créditos: hôma

Para um ambiente intimista, opte por castiçais em metal; além de serem peças decorativas marcantes, atribuem carácter à decoração.

Mas este estilo também pede naturalidade, por isso, nada melhor que priorizar a luz natural do espaço. Potencie a iluminação natural, escolha cortinas leves e opte ainda por espelhos estrategicamente colocados que reflitam a luz. Existem várias opções, como os de metal dourado que conferem um toque de sofisticação ao ambiente.

créditos: hôma

Se gostou das nossas sugestões de estilo contemporâneo, inspire-se nas soluções da hôma happy home living e faça um upgrade à sua casa com estilo.