Arrumar a casa é um trabalho ingrato, mal acabamos já há alguma coisa fora do sítio, especialmente quando temos crianças a brincar e a estudar. A boa notícia é que há soluções para facilitar este trabalho.

Manter a rotina e não deixar nada fora do sítio depois de usar é o primeiro passo, mas depois disso temos mais 7 dicas para aplicar no quotidiano de toda a família, crianças incluídas.

1. Defina tarefas

A melhor forma de começar a ter uma casa arrumada e limpa é definindo as tarefas consoante o número de vezes que as tem de fazer por semana ou mês. Enquanto arrumar a roupa, lavar a loiça ou fazer a cama tem de ser feito todos os dias, mudar a roupa das camas, aspirar ou lavar a roupa é trabalho para fazer uma vez por semana. Trabalhos mais rigorosos de limpeza e arrumação devem ser feito mensalmente.

2. Divida tarefas

Todos devem ter tarefas, inclusive os mais novos. Fazer as camas, levar o lixo ou arrumar o material escolar e deixá-lo pronto para o dia seguinte podem e devem ser tarefas atribuídas às crianças. Trabalhos mais exigentes devem ser divididos de igual forma pelos adultos.

3. Comece a destralhar

Para manter uma casa arrumada destralhar é essencial. Coisas antigas e sem utilidade só geram lixo e ocupam espaço. Três a duas vezes por ano deve dedicar-se a livrar-se de artigos que já não têm valor para a família.

4. Menos é mais

Na mesma lógica do ponto anterior, possuir demasiadas coisas pode ser um ponto negativo para uma casa arrumada. Quanto menos coisas tiver menos tem de arrumar e de limpar. Assim, além de destralhar também é importante aprender a comprar de forma consciente e evitar comprar compulsivamente.

5. Arranje espaços de arrumação fácil

É importante ter caixas e móveis com bastante arrumação. Caixas grandes que combinem com a decoração da casa são uma mais-valia para arrumar os brinquedos das crianças, por exemplo. Além disso, evite móveis com gavetas ou prateleiras pequenas com uma arrumação pouco prática. Aposte em gavetas fundas e compridas.

6. Vistoria em produtos de limpeza e higiene

Este é um complemento ao ponto três, mas que deve ser feito com mais regularidade. Dê uma vistoria de dois em dois meses aos seus produtos de casa de banho, pois muitos passam de prazo ou têm pouco produto, pelo que acabar primeiro com eles deve ser uma prioridade. Também os produtos de limpeza de casa devem ser revistos.

7. Organize a papelada

O papel pode gerar muito lixo e ocupar mais espaço do que parece. Ao receber a correspondência, por exemplo, deite fora o que for desnecessário, como envelopes e cartas promocionais. Guarde apenas o indispensável. Além disso, também deve dar uma vistoria a papéis antigos que possam já não fazer sentido.