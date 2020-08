São muitos os que insetos integram a lista de pragas que afetam culturas e espaços ajardinados de norte a sul do país. "Muitas plantas do meu jardim apresentam recortes circulares inestéticos na periferia das folhas. Há tempos, encontrei vespas pousadas num buxo. Podem estes insetos ser os responsáveis pelo que se está a passar?", questiona mesmo Beatriz Garcia de Oliveira de Frades, uma das leitoras da revista Jardins.

Muito comum naquela e noutras regiões do país, a Arge Rosae, um inseto que coloca os ovos em incisões que produz em rosas, azevinhos e outras espécies, é uma das ameaças a combater, uma vez que, depois, devora as folhas fazendo esses típicos círculos concêntricos. Para resolver o problema, trate as plantas mensalmente com inseticida sistémico que imuniza as plantas contra a praga, recomendam os especialistas.