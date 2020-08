Ideais para criar divisões e cortinas protetoras de outras plantas, as sebes são incontornáveis em qualquer jardim. Em muitas zonas, há também quem as use para garantir a privacidade e preservar o espaço dos olhares alheios. Com o passar do tempo, uma sebe pode, no entanto, adquirir demasiada grossura ou até vir a perder densidade. Para a rejuvenescer, faça como a seguir lhe indicamos e os resultados serão certamente excelentes. As recomendações de quem sabe.

1. Pode uma face a alguns centímetros do tronco. Segundo a secção dos ramos, utilize o corta-sebes, as tesouras de podar ou a serra.

2. Na primavera, tal como no verão, regue bem e junte um punhado de adubo completo ao pé da árvore para ajudar a extração. Nessa estação, junte uma capa de composto. As restantes estações exigem menor rega.

3. Um ano depois da primeira intervenção, pode a outra face, adotando os mesmos procedimentos. Tape o buraco com flores, para valorizar o espaço envolvente.