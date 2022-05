Colorir os ambientes: espaços alegres e com personalidade

Não existe nada melhor do que se sentir bem e feliz dentro da sua própria casa e deixar um ambiente mais alegre não requer muito esforço, apenas uma dose extra de imaginação.

Descontração é uma das palavras chave para a alegria, assim como a criatividade. Transformar o usual em inusitado é sempre uma boa ideia quando queremos trazer mais movimento a um ambiente.

Apostar em cores vibrantes que reforcem essa descontração pode ser uma excelente ideia de decoração.

Acessórios e têxteis coloridos podem ser a solução, mas por que não transformar o seu espaço em uma verdadeira explosão de cores e sentidos.

E como ser feliz em casa é o que nos motiva para nos sentirmos bem no nosso dia a dia, com algumas destas propostas vai encontrar ideias e sugestões de como é possível transformar a sua casa num local que transmita visualmente uma atmosfera de alegria e felicidade. Como diz o ditado, a felicidade está, mesmo, é nos pequenos detalhes.

Aposte na cor e traga personalidade à sua casa. Siga todas estas propostas em hôma Happy Home Living.

Viva a cor

Está a pensar deixar o seu ambiente mais alegre?

As cores são fundamentais para construir um ambiente adequado. Além de imprimirem personalidade, os tons têm influência direta no nosso bem-estar, e por isso a escolha da paleta de cores é uma das etapas mais importantes ao decorar a sua casa. E existem muitas maneiras de trazer a sua cor preferida para dentro de casa, seja nas paredes ou em objetos específicos.

A presença das cores tem a capacidade de marcar ambientes e direcionar comportamentos, além de despertar sensações.

créditos: hôma

Seja qual for a linha cromática que escolher, as cores transmitem-nos diferentes sentimentos e estados de espírito e saber escolher o tom correto para a vibração que se procura é fundamental para acertar nas escolhas.

A presença do azul, por exemplo, pode significar tranquilidade e relaxamento e é uma das cores mais versáteis, com tons que vão do suave e delicado ao mais intenso. Daí o se poder brincar com todas as possibilidades oferecidas por esta cor, desde o azul marinho, ao azul Tiffany ou turquesa.

O amarelo significa criatividade e é uma das cores que trazem mais vida e alegria aos espaços.

créditos: hôma

Intensidade é a palavra que define o encarnado. O tom forte certamente garante personalidade a qualquer decoração, e pode ser usado tanto nas paredes para um maior impacto quanto no mobiliário ou nos acessórios.

Vibrante e com uma ótima energia, a cor laranja vem conquistando cada vez mais adeptos que procuram por tons que favorecem este clima mais alegre. A cor, que traz o frescor do cítrico, a vibração criativa e o brilho da felicidade, destaca os pontos mais fortes da decoração, seja na delicadeza de um detalhe ou na presença marcante de um objeto protagonista.

créditos: hôma

O verde é o toque da natureza mas há quem ache que o verde é uma cor difícil de combinar. O segredo, porém, está em acertar o tom. Assim como no uso do azul, há muito espaço para brincar com o verde nos mais diversos estilos. Ele funciona bem, tanto em ambientes mais clean e de inspiração natural, como em ambientes vintage e é ainda uma boa opção para quem gosta de usar o efeito color block.

créditos: hôma

Com muito boa energia, o rosa é uma cor que está em alta já há algum tempo e que pode ser combinada com várias outras cores. Seja em tons mais suaves ou num tom mais vibrante de fucshia, é uma cor que tem sempre um papel marcante na decoração dos espaços.

Os tons terrosos ganham cada vez mais força e são uma boa maneira de tornar o ambiente aconchegante, especialmente se a sua decoração incluir mobiliário em madeira mas é possível usar estes tons para criar ambientes desde os mais minimalistas aos mais rústicos.

O cinza é um dos tons mais adequados para criar uma base neutra. Isso significa que tanto pode criar ambientes cool e cheios de pontos de cor, quanto permanecer na estética clean e minimalista.

E claro que o branco não poderia ficar de fora. Perfeito para criar composições elegantes, o branco é uma opção para quem quer deixar o ambiente mais claro e valorizar a luz natural.

As possibilidades são muitas e com o equilíbrio correto é possível chegar a composições fantásticas.

Decoração com identidade

Ousar nas cores e nas combinações pode transformar os ambientes, mas cada detalhe deve seguir os gostos e, acima de tudo, a personalidade de quem lá mora. É essencial sentir que a casa é o seu lar e os ambientes devem refletir, por meio das escolhas, as suas histórias, lembranças e estilo.

créditos: hôma

Assim, a seleção do mobiliário e dos itens decorativos carregam a missão de representar a sua essência para conseguir alcançar a tão esperada sensação de aconchego.

Na altura de decorar, pense naquilo que realmente gosta. Procure peças que reflitam a sua personalidade, deixando assim o seu espaço mais feliz. Exponha lembranças de uma viagem, fotografias, quadros, peças que tenham um significado especial, e deixe a sua casa contar uma história.

créditos: hôma

É essencial seguir o seu estilo, mas quando introduzimos cores vibrantes na decoração, não nos devemos esquecer da harmonia cromática nos ambientes, para que o resultado final seja coerente.

Almofadas coloridas e com personalidade

Na maior parte dos casos, as casas têm uma base neutra e investir nos têxteis é essencial para trazer mais alegria e personalidade ao seu espaço.

créditos: hôma

Mais do que um acessório de decoração, as almofadas são peças fundamentais no ambiente já que são perfeitas para criar conforto no chão, no sofá, num cadeirão e até na cama.

Elas oferecem uma grande variedade de combinações de tecidos, cores, um mix & match de estampados ou somente a união de tom sobre tom. Portanto, é possível adaptá-las em diversos estilos decorativos, tendo em conta a personalidade de cada um para que o resultado seja um ambiente alegre, charmoso e descontraído.

créditos: hôma

Com uma imensa variedade de modelos, as almofadas coloridas são ideais para quem procura incrementar a decoração da casa de forma rápida e com pouco esforço. Este pequeno detalhe é capaz de transformar o ambiente e para os mais ousados em cores, pode ser o ponto de encontro entre todas as cores existentes no espaço.

A composição de almofadas é uma das maneiras mais simples de explorar cor no ambiente e podem ser utilizadas para realçar os móveis, reforçar o estilo, levar contraste, textura e forma e consegue-se desta forma obter versatilidade e criar diversos efeitos de decoração, podendo trocar a capa de acordo com a ocasião.

Explore o potencial destas peças para dar um toque diferente na decoração.

Cortinados e tapetes

Costuma-se dizer que os cortinados são a moldura de uma casa e que possibilitam trazer um novo olhar para qualquer espaço. Cortinados escuros ou de tons pesados podem reduzir ou escurecer ambientes, já cortinados mais leves costumam iluminar e ampliar espaços. Crie uma sensação de continuidade e arrisque em cores de acordo com a restante decoração.

créditos: hôma

Assim como as almofadas e os cortinados, os tapetes também conseguem dar uma nova vida a qualquer ambiente. Elementos charmosos e criativos, os tapetes há muito que deixaram de ser apenas um complemento discreto dentro de uma decoração. Um tapete tanto se pode alinhar com o estilo do espaço, seja ele moderno, clássico ou contemporâneo, como apenas traduzir um desejo, uma emoção ou um gosto específico. Se a alegria é uma dessas emoções, o tapete é a escolha certa.

Lisos ou com estampados que mesclam elementos geométricos e florais, os tapetes são o complemento perfeito para uma decoração que investe na cor, criando uma sensação de aconchego e continuidade.

A importância dos pequenos detalhes

Um ambiente colorido traz sempre animação e alegria. Mas não se foque somente em coisas grandes, os pequenos detalhes fazem toda a diferença.

Como já dissemos anteriormente, a felicidade está nas pequenas coisas. Esta é outra lição importante para quem procura trazer mais alegria ao ambiente. Unindo criatividade, é possível tornar a sua sala mais alegre introduzindo pequenos e interessantes elementos na decoração.

créditos: hôma

O contraste é um dos conceitos mais importantes dentro dos ambientes. Por meio dele, é possível quebrar esquemas temáticos, linhas de design ou cores de forma harmoniosa e elegante. Crie contrastes com detalhes simples que fazem toda a diferença através de peças criativas e coloridas.

créditos: hôma

Através da mistura de elementos como pequenos vasos, uma peça mais irreverente sobre uma mesa de apoio ou um quadro especial numa parede, obtenha ambientes renovados e cheios de personalidade.

créditos: hôma

Um quadro colorido de grandes dimensões, por exemplo, pode ser o ponto de destaque de uma decoração e traz um olhar diferente para esse espaço. Por outro lado, quadros pequenos podem ser o adereço perfeito para dar um charme pessoal.

Não tenha receio de arriscar e aproveite para explorar cada ambiente de sua casa. Inspire-se com todas estas ideias e ficará com a criatividade renovada para conseguir resultados incríveis.

Siga todas estas propostas em hôma Happy Home Living.