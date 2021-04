A banheira foi um elemento atualizado ao longo dos últimos anos para se adaptar a diferentes estilos e personalidades.

Embarque nesta viagem pelas banheiras one-piece, desde os modelos mais clássicos aos mais inovadores, permitindo encontrar para estas peças o espaço ideal em cada casa.

Carmen e Newcast: dois tributos clássicos às banheiras com pés

No modelo Carmen, cada pormenor traz à memória as banheiras vintage, pelo que a sua descarga em cromado é complemente externa e um de seus lados estende-se ligeiramente para cima, para envolver o corpo, permitindo o apoio da cabeça, tal como acontecia tradicionalmente nos modelos do século XIX.

Modelo Carmen

O modelo NewCast renova a clássica banheira com pés, deixando espaço para a inovação na escolha da cor e dos pormenores.

Modelo NewCast

Maui: uma banheira one-piece entre dois mundos

Num tributo contemporâneo às formas tradicionais das banheiras vintage, mas sem descurar a sobriedade e modernidade do design mais moderno, o modelo Maui une o passado e o presente numa banheira one-piece branca.

Apresenta duas versões, a Maui Round que apresenta uma forma oval e estende uma das suas extremidades, permitindo o apoio da cabeça.

Modelo Maui Round

Por outro lado, a Maui Square apresenta linhas ligeiramente quadradas, que compõem um projeto completamente simétrico.

Modelo Maui Square

Virginia: uma alma contemporânea numa banheira oval

Compacta e inegavelmente moderna, Virginia é uma das propostas com caráter mais urbano de todas as banheiras do segmento one-piece.

Este modelo de banheira one-piece é capaz de se adaptar a qualquer proposta de design de interiores.

Devido às suas linhas subtis e formas arredondadas, a banheira one-piece Virginia torna-se numa peça versátil e confortável para espaço de banho com capacidade para duas pessoas.