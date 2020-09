Com o verão a ficar para trás, nada como um arranjo a fazer lembrar os dias de praia. Muito simples de executar, apenas com orquídeas, revela-se também uma composição económica e prática, com múltiplas utilizações. A combinação dos materiais é uma autêntica alusão à praia na sala de estar ou no hall de entrada, para recordar os saudosos dias de calor deste ano que, certamente, deixaram boas recordações.

Para fazer este arranjo floral, que não exige um grande dispêndio de tempo, necessita apenas de:

- Flores e verduras, neste caso de duas orquídeas Phalanopsis e de musgo

- 1 jarra de vidro

- Casca de pinho

- Conchas da praia

Como proceder passo a passo

1. Coloque a casca de pinho no fundo da jarra de vidro de pé alto até antes de atingir metade do recipiente. As duas orquídeas Phalanopsis devem ser, seguidamente, introduzidas na jarra em simultâneo.

2. Cubra as áreas vazias com a própria terra da planta. De seguida, coloque o musgo, cuidadosamente, no rebordo do jarro de vidro.

3. Por último, decore a composição com as conchas que pode apanhar num passeio pela praia. Não ficou fantástico o seu arranjo floral? Para perceber melhor os passos a seguir, visualize a galeria de imagens que se segue.