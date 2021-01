Ananas comosus. Uma infrutescência tropical que também é um alimento muito apreciado

Quando falamos em bromélias, pensamos, geralmente, logo em plantas ornamentais de grande interesse e beleza, exuberantes e com muita cor, como é o caso dos exemplares que pode (re)ver nesta galeria de imagens. Este artigo é, no entanto, uma exceção a essa regra. Fala de uma variedade de bromélia que, apesar de também ser uma planta interessante sob o ponto de vista estético, é especialmente conhecida por ser um alimento. Referimo-nos ao ananas comosus, que está na origem do ananás e do abacaxi.

Dizem as crónicas que o explorador e descobridor italiano Cristóvão Colombo, nascido em Génova em 1451, na sua segunda viagem às Caraíbas, em 1493, se deparou, em algumas das aldeias índias da ilha de Guadalupe que visitou, com um fruto de casca abrasiva, semelhante a uma pinha e interior de polpa consistente e doce como a maçã. Os locais chamavam-lhe anana, que significa em dialeto guarani "fruto excelente", sendo também o termo nana, ainda nos dias de hoje, associado à expressão "bom perfume".

Apresentado à corte renascentista, ávida de doces e produtos exóticos, que ilustrassem a expansão marítima, este fruto, por muitos considerados excelente, fez grande sucesso e tornou-se numa iguaria de alto custo, apenas acessível ao mais abastados. Alguns nobres fizeram mesmo questão de posar em retratos, junto a ananases. Este estatuto de raridade manteve-se por cerca de dois séculos. No início do século XVIII, o ananás começou a ser produzido em pequena escala em estufas na Europa, tanto no sul do continente como no caso das ilhas. Os Açores são um exemplo.

Atualmente, o ananás é um fruto de consumo generalizado em praticamente todo o mundo. Rico em vitamina C, potássio, zinco, fósforo, cálcio e magnésio, é produzido em grandes quantidades nas regiões subtropicais do continentes africano, do asiático e, sobretudo, do americano. Nas nossas casas, é difícil produzir um ananás a partir de uma planta que tenhamos num vaso, mas, como planta ornamental, não só é interessante como até relativamente fácil, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue.