É mais para o clássico ou para o moderno? Adapte as decorações natalícias ao seu estilo

Há gostos para tudo! Há quem encha as casas e as varandas de luzes e de representações do Pai Natal a subir varandas e a trepar paredes e há quem prefira limitar-se a fazer uma árvores e a acender umas velas, evitando grandes exageros. Na decoração do seu lar e à mesa, além de 50 ideias para os seus enfeites natalícios, estas são algumas das estratégias a adotar em função da sua personalidade, do seu gosto ou ainda do seu estilo decorativo.

Ideias para quem tem um estilo decorativo tendencialmente clássico

O Natal é marcado pelos tons tradicionais (verde, vermelho ou dourado) e conta com o linho e com os objetos que acompanham a família há gerações. Aposte na harmonia e recrie o décor natalício com um toque de atualidade, contrastando peças antigas com modernas. Isso dá-lhes destaque sem sobrecarregar o conjunto. No que se refere à árvore, decore o pinheiro de Natal usando enfeites com um ou dois tons apenas.

Complete-a com algumas bolas de vidro colorido ou pintadas à mão, para um ligeiro toque de originalidade. À mesa, em vez do habitual centro decorativo, disponha, ao longo da toalha, pés de azevinho ou use as suas folhas para decorar velas ou para compôr a decoração. Pode também optar por um buquê de flores vermelhas. Mas tenha cuidado. Quanto mais complexa é a loiça ou a toalha, mais simples deve ser a decoração!

Ideias para quem tem um estilo decorativo mais para o moderno

O calor da época festiva convive com o frio do vidro ou metal. Tons como o azul, o branco, o prateado ou o cristal são os eleitos para a decoração natalícia que se quer simples e adequada ao design circundante. Uma opção mais arrojada é o contraste entre o preto e o branco. Seja qual for a sua escolha, prefira sempre a mais clara, o branco, como pano de fundo, pois transmite maior serenidade e tranquilidade ao ambiente. No que se refere à árvore, esta pode ser autêntica.

Pode ser artificial ou apenas uma estrutura de fios de luz. Os enfeites, caso existam, são de uma só cor. À mesa, privilegie acessórios de cor distinta contrariam a tendência monocromática da louça. Coloque velas grandes num castiçal em vidro no centro ou pequenas velas dispostas ao longo da mesa. Pode ainda acrescentar, no castiçal ou na toalha, pérolas de vidro ou em tom prata, para condizer com os marcadores.

Ideias para quem tem um estilo decorativo mais para o eclético

Diversidade é a palavra de ordem. Neste estilo, a origem dos objetos não importa, desde que sejam autênticos. As cores fortes são permitidas, assim como as texturas exóticas, as velas de inspiração oriental ou as peças vintage. Na decoração natalícia, deixe-se levar pela imaginação. Para a árvore, prefira um pinheiro mais pequeno, mas natural, em vaso, que poderá depois manter ao longo do ano e usar noutras festividades natalícias.

Decore-o com peças originais de outros países ou enfeites em lã e tecido. À mesa, em vez da tradicional toalha, opte por individuais num tom quente ou até por um runner, uma espécie de passadeira para mesa, em linho cru, que ponha em destaque a decoração que elegeu. Para um ambiente intimista, disponha velas em bases de vidro colorido sobre a mesa ou faça um arranjo com folhas e frutos da época, como a romã.