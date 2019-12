O Natal é uma época festiva para estar e viver em família. Meses de reencontros em que as noites frias ganham cor e dinâmica com os momentos em união e que exigem uma decoração à altura, também no exterior. E não estamos a falar apenas das muitas figuras de Pai Natal que, ano após anos, surgem por tudo o que é varanda e também em muitos terraços de norte a sul do país. Partilhamos consigo, de seguida, algumas ideias que pode aproveitar nesta altura do ano.

Sugestões decorativas para que nos sintamos mais envolvidos por esta época de harmonia, partilha e prosperidade. Aproveitemos então a quadra natalícia, uma das mais coloridas, para criar mais uma atividade em conjunto, criando figuras decorativas também para o exterior. Decoremos as nossas varandas e animemos as nossas ruas. Descubra, de seguida, cinco sugestões que podem servir de inspiração para as suas decorações natalícias deste ano.

1. Árvore de Natal no exterior

Comecemos por colocar uma árvore, um elemento referenciador desta quadra, que, através das suas agulhas e da sua forma cónica, ganha mais vida, quando iluminada e decorada. Nas varandas maiores, podemos optar pelo tradicional pinheiro (Pinus pinaster) com o seu aspeto bravo e despenteado.

Em alternativa, podemos recorrer a um exemplar de Picea abies , com um porte firme e arrumado. Este é mais conhecido pela árvore de Natal ou abeto-da-noruega. Não podendo ter estas árvores de grande porte, podemos optar por soluções topiadas e conduzidas de forma cónica, como a Taxus bacata (teixo), Chamaecyparis sp. (falsos ciprestes) ou mesmo o Buxus sempervirens (buxo). Veja ainda as variedades que quem gosta de árvores de Natal naturais deve privilegiar.

2. Iluminação de Natal à prova de chuva e frio

A simplicidade da luz pode iluminar todo um cenário. Hoje em dia, é tão fácil e acessível adquirir soluções variadas e sustentáveis alimentadas à luz solar, que é pena não tirarmos partido delas da forma mais conveniente. Assim, iluminamos as nossas varandas e criamos diferentes acontecimentos pelas nossas cidades.

3. Coroa de Natal na porta ou na parede

Lá fora, é uma das soluções decorativas mais comuns. Não é um quadro, mas pode acabar por fazer uma composição perfeita na sua parede. Se optar por uma coroa de Natal natural, ainda que seja uma solução cara e temporária, pode beneficiar dos aromas que poderão libertar os ramos de eucalipto, buxo ou teixo.

Pode ser decorada com laços coloridos, à sua escolha, vários tipos e tamanhos de pinhas ou até mesmo fruta da época. Aprenda a fazer uma coroa de Natal com ramos e pinhas, seguindo o nosso passo a passo, uma solução muito original e muito mais económica do que as que são vendidas no mercado.

4. Lanternas de velas

Nada como o calor da chama das velas para tornar os nossos terraços mais quentes e acolhedores. Trata-se de uma luminosidade diferente, em que através de vários tipos de lanternas podemos criar composições interessantes entre as plantas. Sugerimos-lhe um bosque de Natal com velas e musgo, um centro de mesa original que também pode transportar para o exterior.

5. Estrelas-do-natal nas varandas

Para finalizar, nada como propor a planta que ganha mais destaque durante esta época festiva, a poinsétia. Trata-se de uma planta que exige uma elevada exposição solar e é necessário protegê-la ao máximo das correntes de ar ou de temperaturas muito frias.

É aconselhado evitar o contacto com as crianças e animais de estimação, pois é considerada uma planta extramente tóxica, à semelhança das que lhe apresentamos nesta galeria de imagens. Deixemo-nos, então, contagiar pelo espírito natalício para decorar as nossas varandas.

Texto: Marta Malheiro (arquiteta paisagista) com Luis Batista Gonçalves (edição digital)