O livro 'Plasticus Maritimus', da autoria da bióloga Ana Pêgo, foi o ponto de partida para a sessão "Código Famílias – Missão: Salvar os Oceanos" que se irá realizar no dia 22 de junho no Museu das Comunicações.

Esta atividade, que irá arrancar pelas 15h00, pretende, através de diferentes atividades, educar os participantes sobre como salvar os oceanos de um dos seus maiores inimigos: o plástico.

"Nesta oficina vamos conhecer o núcleo expositivo dos cabos submarinos e perceber a importância da preservação das espécies marinhas", pode ler-se comunicado enviado. Outro dos momentos passa por "construir marionetas de figuras aquáticas com o lixo recolhido por mergulhadores voluntários."

Ao longo de 60 minutos, os participantes são convidados a desenvolver o seu conhecimento histórico, a sua expressão artística e dar largas à imaginação.

Com um custo de 4 euros por pessoa, esta iniciativa destina-se a todas as famílias com crianças a partir dos 6 anos.

Uma vez que os lugares são limitados, os interessados devem fazer a sua inscrição prévia através do seguinte formulário.