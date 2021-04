O Mosteiro de Santa Maria de Scala Coeli, a Cartuxa de Évora, volta a abrir as suas portas ao público, apresentando um conjunto de propostas de visita que permitem descobrir a herança histórica deste monumento de grande significado espiritual e cultural.

Por seu turno, com uma interessante coleção de mobiliário e artes decorativas adquiridas pelas várias gerações da família Eugénio de Almeida, o Paço de São Miguel, em Évora, reabre ao público em regime de visita livre aos fins de semana. Também nestes dias é possível visitar o Arquivo e Biblioteca Eugénio de Almeida – onde se reúnem os fundos bibliográficos e arquivísticos da família Eugénio de Almeida, reunidos entre os séculos XVIII e XX no exercício das diversas atividades da família.

As atrelagens e utilitários de viagem pertencentes à Casa Eugénio de Almeida, que remontam à segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX, apresentam-se na Coleção de Carruagens que pode ser visitada todos os dias, em regime de visitas livres e guiadas.

O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida reabre, disponibilizando as exposições Strata de Deanna Sirlin, Ilhéus de Moira Forjaz, Do Inesgotável de Pedro Calhau e Saudades dos Cartuxos. Durante os próximos meses inaugura as exposições Alter(ação) /Alter(action), MEIAC 25 Anos, e Santuários, de Renée Gagnon, de forma a criar oportunidades de aproximação do público ao universo da criação artística contemporânea internacional. Prolongando a experiência de 2020 promove ainda, entre junho e agosto, uma nova edição do Cinema Paraíso - ciclo de cinema ao ar livre.

Finalmente, o Centro de Inovação Social da Fundação Eugénio de Almeida reabre o espaço à comunidade e aos empreendedores, mantendo as atividades online e retomando as ações presenciais, adequadas ao contexto atual.