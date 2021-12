Carneiro

O espírito de festa, a alegria de reencontrar pessoas que ama, as celebrações com amigos, colegas, conhecidos, as inúmeras mensagens de Boas Festas recebidas por telemóvel e nas redes sociais, fazem o coração de Carneiro vibrar nesta data. Carneiro é muito prático no que diz respeito aos presentes, e é capaz de os comprar todos de seguida numa loja à beira da liquidação total, meses antes. Gosta de estar "despachado" cedo, para que nesta altura possa simplesmente desfrutar do convívio, da alegria e da felicidade de estar com quem ama. Comete alguns excessos e, nas semanas seguintes, anda de dieta para recuperar.

Touro

Para o nativo de Touro, Natal rima com "comensal", que é alguém que adora a boa mesa e se deleita a partilhar refeições em boa companhia. Esta é a época do ano preferida para a maior parte dos nativos deste signo, pois as sobremesas generosas e as mesas fartas enchem a sua alma de alegria e felicidade. Touro é capaz de passar horas na cozinha a preparar todo o tipo de pratos de época, pois adora ver a sua família toda reunida a degustar uma refeição de sonho. Os chocolates são a sua predileção, principalmente se forem saboreados à lareira, ao longo da noite de Natal, com as pessoas que mais ama, gargalhadas e um bom vinho. Para além da comida, Touro também adora o convívio com a família, pois é um signo que dá grande valor às tradições e, claro está, os presentes.

Gémeos

Prático e descontraído, este é um dos signos que encara o Natal com maior leveza... ou ansiedade! Deixa os preparativos para a última hora e é capaz de tentar negociar com os funcionários do Centro Comercial para ainda o deixarem comprar "o presente para a minha mãe!" mesmo depois da hora de encerramento. Nos dias que antecedem o Natal, anda numa roda-viva, pois acaba por convidar a família para sua casa (nem ele sabe muito bem como foi que isso aconteceu) e não tem outro remédio senão comprar filhoses, rabanadas, coscorões e até o peru já prontos. A "moda" de passar a noite de Consoada em hotéis foi, certamente, criada por um geminiano em apuros!

Caranguejo

Este é, sem dúvida, um dos signos que mais vibra com o Natal. A eterna criança que permanece dentro de cada nativo de Caranguejo deleita-se com esta época de magia, e facilmente volta a sentir que tem 6 anos e está a escrever uma carta ao Pai Natal. Do que é que Caranguejo mais gosta? De tudo! Desde as luzes nas ruas e nas lojas logo ainda em novembro, à alegria de escolher presentes — Caranguejo adora mimar as pessoas que ama —, aos preparativos para a Consoada, pois Caranguejo é muito guloso e, acima de tudo, à felicidade imensa que é poder estar com a família toda junta. Caranguejo adora, também, receber presentes, deleita-se a tentar adivinhar o que lhe ofereceram. Quer saber um segredo? No fundo, adoraria receber um brinquedo, pois traz emoções muito fortes ao seu nostálgico coração.

Leão

Leão gosta de ter a família reunida em sua casa, pois, como qualquer rei, adora receber. Preocupa-se em escolher presentes que deixem a pessoa que os recebe completamente surpreendida e rendida aos encantos de Leão, e investe também numa mesa farta, opulenta — marisco é indispensável na mesa de Consoada de um nativo de Leão. Embora ande agitado, pois tem de dar conta de tudo, mantém um ar de quem tem tudo sob controlo — e tem mesmo. Quando finalmente chega a Consoada, adora poder desfrutar do alegre convívio com as pessoas que ama, apreciando aquilo que ele sabe que proporcionou aos outros: e esse é, para Leão, o seu melhor presente.

Virgem

Este nativo é muito organizado e é sem dúvida um dos que maior ansiedade ganha com o Natal. Tem tendência a comprometer-se com mais tarefas do que aquelas que deveria, na verdade, realizar — "Eu levo o bolo-rei! Eu faço as azevias! Eu demolho o bacalhau!" e, não raras vezes, chega à noite de Consoada pronto para ir para a cama, exausto com toda a azáfama em que andou. No entanto, quando recebe o devido reconhecimento por tudo o que fez e quando vê os rostos felizes dos seus filhos, irmãos, do parceiro e dos pais, se os tiver, todo o cansaço desaparece e Virgem adora o prazer de conviver, conversar noite fora e saborear a noite de Natal... até se lembrar que alguém tem de preparar o almoço do dia seguinte!

Balança

Balança adora a estética do Natal. Este é o signo que muda de árvore de Natal todos os anos, que pensa antecipadamente na decoração, que escolhe todos os adereços a condizer, que começa a preparar a lista de presentes de Natal logo depois do seu aniversário, que vai escolhendo mimos para oferecer a quem mais ama, que gosta de surpreender os colegas, vizinhos e alguns conhecidos com uma pequena lembrança. Balança esquiva-se, sempre que possível, às tarefas culinárias, pois o seu domínio é o das relações-públicas: este é o signo que gosta de receber os convidados, fazer as honras da casa (mesmo que não esteja em sua casa), por a conversa em dia — "há tanto tempo que não nos vemos!", visitar amigos e parentes afastados... No final da noite, adora os cânticos de Natal desafinadamente cantados em família, à mistura com muitas gargalhadas.

Escorpião

Escorpião gosta do Natal, mas passa bem sem ele. O que mais gosta é poder estar com as pessoas que ama, o que pode restringir-se a um núcleo apertado. Não tem muita paciência para conversas de salão nem para ter de fazer um sorriso amarelo àquele primo que nunca se lembra da família mas aparece sempre para receber a prenda, nem para a tia sovina que todos os anos oferece peúgas brancas. Por isso, muitas vezes o nativo de Escorpião assume a responsabilidade pelas tarefas que o vão obrigar a passar a maior parte do tempo fora de casa: "eu vou tratar do bolo-rei!", "não se preocupem que eu levo o presente ao tio Manuel que mora a 30 km e ainda chego a tempo de jantar"... Quando Escorpião está, realmente, entre aqueles que mais ama, o caso é completamente diferente, e este é o signo que se entrega de alma e coração a preparar uma noite inesquecível para a família. Adora oferecer presentes, escolhidos cuidadosamente, mas apenas para os eleitos do seu coração.

Sagitário

Sagitário, o signo das festas, vibra com o Natal em tudo o que ele traz. Volta a sentir-se criança, adora surripiar doces das travessas, espreitar as prendas de Natal, fazer apostas para adivinhar o que irá receber, contar as suas últimas piadas aos irmãos e primos com quem não tem estado, brincar com as crianças e pregar partidas aos familiares desesperados de roda dos tachos. A festa de Natal, para Sagitário, é capaz de se prolongar por tanto tempo quanto os restantes convidados aguentarem. É ele o DJ de serviço, adora por músicas que toda a gente conhece e desafiar a família a cantar, inventa jogos e atividades que resultam sempre em gargalhadas explosivas. Com tanta comida e bebida à discrição Sagitário acaba sempre por cometer excessos mas... festa é festa!

Capricórnio

Pouco dado ao espalhafato, Capricórnio é um dos signos que encara o Natal com maior sobriedade, embora seja muito exigente e perfecionista. Se lhe couber a ele receber — o que evita — procurará que a mesa seja farta e exuberante, mesmo que tenha de comprar comida já pronta, num restaurante conceituado. Nas decorações de Natal prima pela classe mas é discreto. Oferece presentes apenas aos familiares mais chegados, mas é capaz de gastar tanto ou mais dinheiro do que se oferecesse prendas a metade da sua cidade. Este nativo gosta de oferecer — e de receber — presentes de qualidade, exclusivos, marcantes e inesquecíveis. Se não tiver um núcleo familiar de quem seja próximo, Capricórnio é capaz de oferecer um bilhete de avião a si mesmo e ir passar a noite de Natal a Paris, sozinho, sem qualquer aperto no coração.

Aquário

Aquário desdenha as convenções e, a não ser que outros elementos do seu Mapa Astral contrariem esta tendência, não tem grande paciência para o Natal. Gosta, no entanto, da tagarelice com os irmãos e os primos, aprecia o convívio e as boas conversas à volta da mesa, mas evita responsabilidades e descarta-se de tarefas domésticas, tanto quanto puder. Para ele, o verdadeiro espírito de Natal é o da solidariedade, e é capaz de comprometer-se com uma associação solidária onde vai logo depois do seu jantar de Natal. Pode, também, integrar uma equipa missionária e ir passar o Natal a terras distantes, a fazer algo que seja "realmente útil".

Peixes

Sonhador, romântico e com um quê de eterna criança, Peixes gosta da magia do Natal, e só lamenta que a idade adulta o tenha feito deixar de acreditar no Pai Natal. Adora as luzes, as decorações, adora ir ver a árvore de Natal pública e as iluminações das ruas. Gosta mais de desfrutar de todo o encanto da quadra do que propriamente de trabalhar para ele. Oferece-se para fazer um doce, mas pouco mais do que isso. Gosta de receber presentes mas é capaz de se sentir tão hesitante naquilo que deseja oferecer que acaba por ter de comprar grande parte das prendas à última hora. Sente-se sempre um pouco nostálgico nesta data, nem sabe explicar bem porquê. Se tiver filhos ou netos, o Natal terá para si uma magia especial.

Qualquer que seja o seu signo, tenha um santo e feliz Natal, e desfrute da bênção que é poder estar com as pessoas que mais ama!