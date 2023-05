No Mapa Astral, o seu signo lunar indica de que forma se sente "em casa", o que lhe traz maior satisfação a nível emocional, como vive e lida com as suas emoções, que pessoas fazem com que se sinta mais à vontade. Para além de revelar o "lado lunar", menos conhecido e mais íntimo, da sua personalidade, a Lua no Mapa Astral também indica qual é a relação - ou a falta dela - que tem com a sua mãe. O signo lunar não descreve a sua mãe, mas sim a sua relação com ela, a forma como a vê, aquilo que ela representa para si desde tenra idade e, por conseguinte, a maneira como formou os primeiros vínculos afetivos e como ainda hoje lida com as emoções mais profundas.

Para saber qual é o seu signo lunar necessita de fazer o seu Mapa Astral, onde saberá qual é o signo e a Casa em que a Lua está no seu Mapa.

Signo lunar em:

Carneiro

A sua mãe tem uma presença muito forte e pode até liderar a família. Embora a respeite e veja nela um exemplo de coragem, garra e determinação, por vezes pode ter-se sentido oprimido ou dominado por ela. Se tem uma personalidade mais rebelde, é possível que a tenha desafiado e que, mesmo em adulto, a vossa relação seja um pouco intempestiva. Cresceu depressa, tendo sido educado para ser emocionalmente independente desde cedo, mas isso pode ter feito com que permaneça em si uma certa imaturidade e necessidade de ter atenção, especialmente das pessoas que ama.

Touro

A sua mãe soube providenciar eximiamente a segurança e o cuidado essenciais ao desenvolvimento de qualquer ser humano, sendo uma pessoa naturalmente afetuosa e muito protetora. Pode vê-la, contudo, como um pouco autoritária, já que tende a ser pouco flexível, teimosa, e a querer que tudo seja feito conforme ela determina. O signo lunar em Touro indica uma mãe que pode ter-lhe dado compensações materiais, nomeadamente através da comida e de bens de consumo, o que pode ter feito com que haja em si uma necessidade maior de manter o conforto material na vida adulta.

Gémeos

O sentido de humor, as palavras e a inteligência são fundamentais na sua relação com a sua mãe e são, provavelmente, aquilo que vos aproxima. Pode ver a sua mãe como uma pessoa engraçada, descontraída e imprevisível, que aborda a vida de uma maneira pouco convencional, mas ela pode ser, também, uma pessoa com dificuldade em lidar com as suas emoções e em expressá-las, o que pode ter-lhe criado, a si, problemas ao mesmo nível. É provável que a sua necessidade de liberdade faça com que tenham uma relação que por vezes é um pouco desligada ou inconstante.

Caranguejo

A sua ligação com a sua mãe é especialmente visceral, havendo, por vezes, uma dependência mútua excessiva. É possível que sinta necessidade de cuidar dela e é possível, também, que tenham uma ligação de vidas passadas, sendo por isso a vossa relação tão marcante e intensa para ambos. Pode ter uma necessidade muito grande de atenção da parte dela e ela, por sua vez, pode ter uma vida emocional complicada, que faz com que nem sempre seja capaz de lhe dar aquilo de que você precisa ou que espera dela.

Leão

A sua mãe possivelmente é alguém que dá bastante importância à imagem e/ ou à forma como é vista pelos outros e ao impacto que causa na sociedade, o que faz com que também você procure ter a seu lado pessoas que, de alguma forma, sente que lhe acrescentam valor. A sua mãe pode ter um cargo importante ou ser alguém que é admirado nos grupos em que se insere ou pode, simplesmente, assumir esse papel de destaque na sua vida, o que faz com que você tenha sempre a preocupação de não ficar aquém dela. Tendem a ter uma relação espontânea e sincera, falando com facilidade sobre o que sentem.

Virgem

Adora a sua mãe e tem uma grande dedicação por ela, mas pode sentir que ela não esteve ao seu lado quando você mais precisou. Poderá ter visto as falhas dela, desde tenra idade, ou pode, por outro lado, sentir que a sua mãe é muito exigente ou crítica em relação a si. Pode sentir que é mais adulto do que ela, como se ela tivesse uma necessidade de liberdade que a afastava dos seus deveres para consigo. Embora possa não ter consciência disso, também você precisa da liberdade e do desapego que a vossa relação permite. Pode ter tendência para se ligar afetivamente a pessoas que não são capazes de retribuir afeto na mesma medida em que você o dá.

Balança

Pode ter aprendido a pôr os interesses dos outros à frente dos seus, por ter uma mãe que não soube satisfazer as suas necessidades emocionais. A sua mãe é alguém apreciado pelo seu encanto, simpatia, elegância e bons modos, mas a necessidade de manter a harmonia distanciou-vos da expressão aberta de sentimentos, pois cresceu habituado a evitar ferir suscetibilidades. Há uma espécie de acordo entre vós que mantém a estabilidade, pois sabe que, ao agir de determinada forma, a vossa relação corre sobre rodas.

Escorpião

Pode ter enfrentado situações difíceis relacionadas com a sua mãe, que pode ter perdido cedo ou que, por algum motivo, esteve ausente. Nem sempre tem facilidade em confiar nos outros, especialmente a um nível mais íntimo, por ter tido esta dificuldade de confiança relacionada com a sua mãe. Mesmo que ela estivesse sempre próxima, a vossa relação enfrentou fases muito intensas de altos e baixos, e houve períodos em que você sentiu que ela não conseguia, de todo, compreender as suas emoções. O impacto que a sua mãe tem na sua vida é muito maior do que ela imagina.

Sagitário

A sua mãe pode ser uma pessoa um pouco excêntrica ou fora do comum na sua maneira de pensar, o que também lhe deu a si uma personalidade que tem dificuldade em fixar-se e uma imperiosa necessidade de liberdade, desde tenra idade. Se a sua mãe soube respeitar esta necessidade, a relação entre ambos é alegre e cheia de aventuras, mas se, por outro lado, ela procurou contê-lo, pode ter sentido que estava encurralado. Poderá, também, ver a sua mãe como alguém que é um tanto inocente ou imatura, e tende a confiar mais no seu próprio julgamento, desde a infância.

Capricórnio

Pode ter crescido num ambiente que o fez distanciar-se das suas emoções e até fechar o coração. A sua mãe provavelmente é uma pessoa séria, que vive muito focada nas suas responsabilidades e que também lhe atribuiu a si árduos deveres, tendo-lhe incutido a ambição e a capacidade de se sacrificar em prol das suas metas. Como consequência, pode ter dificuldade em descontrair e deixar-se levar pelas situações, pois tem necessidade de ter controlo sobre o que acontece. É também possível que tenha sempre sentimentos de culpa em relação à sua mãe, como se sentisse que os sofrimentos dela são uma responsabilidade sua.

Aquário

Sempre viu a sua mãe como uma igual, tendo, desde cedo, desenvolvido uma autonomia emocional que o ensinou a não depender dela. À medida que foi crescendo pode, até, ter sentido que aquilo que ela tinha a dizer-lhe não era nada que você não soubesse já, ou que era ela quem precisava de mais colo, evitando sobrecarregá-la com os seus problemas. A sua mãe pode ter-lhe dado um amor de certa forma condicional, educando-o para ser de uma determinada forma para que ela ficasse satisfeita e, como consequência, em adulto tem dificuldade em ser realmente íntimo com alguém, pois opera a um nível mais intelectual que emocional.

Peixes

A sua mãe é ou foi, provavelmente, uma pessoa muito emocional, e isso pode fazer com que você tenha dificuldade em ter estabilidade na vida adulta, pois cresceu num mundo cheio de sonhos, mas em que nem sempre houve ações concretas a acompanhá-los. Partilha uma ligação quase intuitiva com a sua mãe, sentindo uma profunda empatia para com os seus sofrimentos e necessidade de cuidar dela de alguma forma. Cresceu mais depressa do que gostaria, por sentir que ela se sacrifica muito por si e pela família e por procurar facilitar-lhe a vida.