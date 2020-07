Caranguejo - o dom da ternura

Sob uma aparência sonhadora, muitas vezes divertida e que procura sempre estar de bem com quem o rodeia, Caranguejo tem o dom de enternecer o mais empedernido dos corações. A sua apurada sensibilidade ajuda-o a saber lidar com cada pessoa, avançando sempre com tacto rumo ao seu objetivo.

Consegue vencer os desafios mais exigentes ao confiar no seu instinto e na sua perícia em conseguir desarmadilhar qualquer bomba-relógio.

Leão - o dom da generosidade

Leão é o rei-sol do Zodíaco e, se é bem verdade que gosta de ser apreciado, também é inegável a sua generosidade. Este é o signo capaz de grandes gestos pelos outros, procurando sempre fazer aquilo que está ao seu alcance para proteger ou melhorar a vida dos demais. Assume de forma natural o papel de líder, porque para além da sua generosidade é também dotado de uma coragem difícil de equiparar.

Supera qualquer desafio com garra e confiança porque... um Leão jamais deixa de lutar!

Virgem - o dom do rigor

Embora muitas vezes duvide das suas próprias capacidades, porque vive numa constante busca de auto-aperfeiçoamento, Virgem é o mais rigoroso dos signos do Zodíaco e, por isso, consegue detetar pormenores que escapam aos olhares dos outros - e que podem fazer toda a diferença no resultado que uma situação pode obter. Este é o signo modesto, mas exemplar, discreto, mas rigoroso.

Consegue vencer as dificuldades quando confia mais nas suas análises e avança no sentido que o seu raciocínio lógico lhe dita.

Balança - o dom da união

Este é o signo da diplomacia, da gentileza, da justiça e do equilíbrio. Balança é frequentemente interpelado para servir de mediador nos conflitos familiares, de trabalho ou entre amigos porque, por um lado, é aquele que procura ser imparcial e reconhecer as motivações de cada parte envolvida e, em segundo lugar, porque sabe usar as palavras certas para passar a sua mensagem sem ferir as suscetibilidades de ninguém.

Vence os desafios quando utiliza o seu dom para formar alianças e equipas, seguindo a máxima "juntos chegamos mais longe".

Escorpião - o dom da transformação

Este é o signo que não tem medo de "virar a mesa" nem de pôr o dedo na ferida, mesmo que venha a sofrer penalizações com isso. Habituado a recomeçar do zero e a reconstruir-se, Escorpião tem o dom de despoletar mudanças nos outros, tomando as atitudes drásticas que outros temem assumir.

Consegue superar as dificuldades porque jamais deixa de acreditar em si próprio e sabe que será capaz de se reinventar tantas vezes quantas for necessário.

Sagitário - o dom da felicidade

Este é o grande otimista do Zodíaco, aquele que tem sempre uma nova piada para contar, uma história para entreter, uma viagem para relatar. Sagitário tem a capacidade de irradiar alegria onde se encontra e, ao mesmo tempo, tem um pensamento profundamente filosófico, preocupado com as injustiças da sociedade e com o sofrimento dos outros.

Este nativo vence as dificuldades quando se aplica de forma construtiva naquilo que deseja alcançar, sem se deixar levar pela preguiça nem pelas distrações que o rodeiam.

Capricórnio - o dom da solidez

Capricórnio não muda, por mais que em seu redor soprem ventos de mudança. Este é o signo menos volúvel do Zodíaco, aquele que gosta de ter uma boa peça de roupa que possa durar 20 anos com a mesma qualidade. É dedicado aos que sempre lhe foram leais e jamais abandona um compromisso assumido. Muito empenhado na conquista das suas metas, é focado nos resultados e tem uma notável capacidade de resistência.

Capricórnio ultrapassa as dificuldades mantendo-se firme na confiança em si mesmo e na sua fé no seu potencial.

Aquário - o dom da originalidade

Aquário tem uma notável capacidade de imaginar alternativas possíveis e, como é fortemente motivado pela busca de soluções, está sempre à procura da melhor forma de corrigir desequilíbrios na sociedade ou nos meios em que se move. Esta é a chamada "mente brilhante" do Zodíaco, sendo o signo capaz de ter as ideias mais arrojadas e de conjugar informação com destreza.

Vence os desafios quando acredita nos seus palpites, procurando dar uma forma sólida às suas ideias.

Peixes - o dom da compreensão

Peixes é o signo mais místico do Zodíaco e é aquele que consegue ver para além do que é visível, é o que sabe ler nos olhares dos outros o que sentem, o que entende as verdades e as leis do Universo para além do que o entendimento humano permite.

Por vezes perde-se no seu próprio sonho e desconfia das suas capacidades, mas supera os desafios sempre que é movido pela vontade maior de ajudar, de resolver, de cuidar.