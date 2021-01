Os planetas e os elementos têm uma forte influência quando nascemos e, muito do que os caracteriza, acaba por ser uma parte do que nós somos.

Isto também é válido nos bebés onde, muitas vezes, observamos que essas características associadas aos seus signos são perceptíveis nos seus comportamentos.

Joana Dias, Astróloga e Taróloga, revela como se comportam os bebés de cada signo, no entanto, é importante reforçar que este artigo é meramente informativo pois, a vinculação dos bebés quando nascem, bem como o seu comportamento (principalmente entre o primeiro e segundo mês) está diretamente relacionada com a forma como os cuidadores se encontram perante os bebés.

Ou seja, uma mãe/cuidador mais ansioso, poderá ter um bebé também mais ansioso e irrequieto, uma mãe mais calma poderá ter um bebé mais tranquilo e seguro, independentemente do seu signo. Depois, o temperamento manifesta-se mais à frente.

Uma vez que o temperamento influencia diretamente a personalidade, podemos de uma forma saudável potenciar as características positivas e as tendências inatas dos signos, para que a criança tenha uma vida tranquila e normalizada, tornando-se num adulto emocionalmente saudável e equilibrado.

BEBÉ CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

É o primeiro signo do zodíaco e o mais criançola e brincalhão mas, com energia de liderança (bossy). É regido por Marte, o planeta guerreiro do zodíaco, o que faz destes bebés, destemidos, diretos, destacando-se no que fazem. São do elemento fogo, têm energia para dar e vender, gostam de desafios, da competição e de ser o centro das atenções. Fazer desporto deve estar em cima da mesa desde cedo e, como são acelerados, têm um aspeto menos “bebé cerelac“.

São muito impacientes (choram para chamar a atenção), querem tudo agora e já e, quando são contrariados, ou se zangam à séria (ficando agitados e gritando mesmo) ou amuam. Devem por isso ser contrariados por isso mesmo, para que possam aprender desde cedo a lidar com a frustração, a trabalhar a paciência, ensinando-lhes que “o caminho faz-se caminhando”, “um dia de cada vez”. Incentivar a criança a plantar uma planta e vê-la crescer poderá será uma boa terapia.

Pode ser um bebé com propensão a começar a andar mais cedo do que previsto e, pode estar propenso a acidentes, quando o começar a fazer pela necessidade de querer conhecer o mundo.

Por norma, nascem antes do tempo e são pioneiros em tudo o que lhes interessa.

BEBÉ TOURO - 21 de abril a 21 de maio

O segundo signo do zodíaco, mais calmo e tranquilo, regido pelo planeta Vénus, o regente da forma como vivemos o prazer aqui neste plano terrestre, logo do elemento terra.

Será aparentemente um bebé mais lento, que adora comer e, se não for suprida esta sua necessidade, poderá mostrar a sua impaciência (amuando). São teimosos, obrigar um bebé taurino é desafiante quando ele não colabora, e pode demorar mais tempo a começar a andar, faz parte. Ainda assim, não quer dizer que seja atrasado, apenas que é um pouco mais lento e preguiçoso, por adorar mimos. Aqui claramente terá a tendência para ser um “bebé cerelac”.

Devem ser estimulados ao desporto, para não crescerem na sedentarização a que estão naturalmente propensos.

Devem ter uma rotina estabelecida para se sentirem seguros e adquirirem a estrutura que tanto precisam, para que consigam desenvolver a auto-estima e confiança para explorar o mundo. Pode ser menos risonho para as pessoas que não conhece, não dando intimidade, apenas mostra o seu riso gentil a quem tem vínculos fortes.

Um bom treino para estas crianças/bebés é a partilha, uma vez que são super possessivos no que confere aos cuidadores e brinquedos, mostrando o ciúme desde muito cedo, e treinar a flexibilidade às mudanças, pois crescem rígidos e devem por isso ser estimulados a sair da sua zona de conforto.

BEBÉ GÉMEOS - 22 de maio a 21 de junho

Terceiro signo do zodíaco, regido pelo planeta Mercúrio, o comunicador, e do elemento ar (mental) o que faz com que estes bebés sejam dos primeiros a começar a falar e a fazer-se entender perfeitamente antes de começarem a andar, seja pelo olhar (quando ainda não falam) seja pela interação cuidador/bebé.

Terá tendência para mostrar a sua frustração através de gritos, ao invés de choros, e quando chegam à fase dos porquês, poderá ser desafiante para estes pais/cuidadores, uma vez que é uma pergunta a seguir a outra, sem descanso, falam no carro, com os bonecos, tudo… adoram fazer barulho.

São práticos, intuitivos e conseguem fazer várias tarefas em simultâneo, pois são crianças que precisam de muitos estímulos, em não tendo fartam-se, mostrando a impaciência. Gostam de movimento e de fazer a mesma brincadeira de várias formas diferentes, estimular esta criatividade será fundamental para o bom desenvolvimento emocional destes bebés, para aprenderem a manter o foco pois, com tanta informação, o foco será o desafio.

Aprendem com facilidade e são rápidos no gatilho, aprendeu seguiu. Portanto, quando começam a andar, temos exploradores, aquelas crianças que entram no elevador sem ninguém, pânico quando o elevador se fecha!

Gosta de socializar, ir para a creche será um bem essencial.

BEBÉ CARANGUEJO - 22 de junho a 22 de julho

Quarto signo do zodíaco, regido pela Lua, as emoções como as vivemos, e pelo elemento água (emoções também), o que faz com que estes nativos sejam extremamente emocionais. Chamará a atenção dos cuidadores, só mesmo para poder ter o toque, ou seja, mesmo tendo as suas necessidades básicas supridas, como comida, fralda, sono, gostará sempre de andar mais ao colo.

Como gosta mais de andar ao colo, para andar será um pouco mais preguiçoso, ou em vez de se deslocar de gatas, aquando da altura, andará de rabo, devem ir para a natação cedo, pois vão gostar e será uma forma de contornar o sedentarismo.

Percebe-se que são mais carinhosos, amam abraços, precisam da família unida, pois a sua casa é a sua segurança.

Para se conseguir dar a volta a uma criança/bebé deste signo, será com afeto, dando-lhe coragem e incentivando, para se tornarem menos co-dependentes, devem aprender a fazer as coisas sozinhos, pois adoram companhia.

Variações de humor drásticas, uma birra por mudar de fralda, uma birra por estar com a fralda suja, tá certo!

Não gostam de gritos e gostam de brincar com a família, aos estranhos não lhes dão cavaco. Devem ser estimulados na creche, excelentes cozinheiros, e devem ser estimulados nas tarefas domésticas pois adoram e trás-lhes conforto emocional.

BEBÉ LEÃO - 23 de julho a 23 de agosto

Quinto signo do zodíaco, regido pelo astro Sol, que tudo ilumina e o elemento fogo, conferindo a estes bebés um grande carisma, líder nato, vaidoso, quer atenção, em não tendo, não são de gritar e sim amuar.

São bebés que, numa fase inicial de vida, desde que tenham as suas necessidades básicas supridas, são aparentemente calmos, uma vez que não são de demonstrar muito as suas emoções, a não ser para a pessoa que ”cuida” deles, ou para as pessoas com quem tem mais intimidade.

São dominantes quando começam a crescer, tornando-se naturalmente líderes quando vão para a creche, reconhecendo o valor de todos os seus amigos. Estes bebés porém precisam de regras rígidas, objectivas e claras, para que se possam tornar mais felizes e alegres, pois facilmente acham que mandam e perde-se a mão neles, podendo desenvolver, de uma forma menos positiva, instintos de defesa ou achando-se mais do que são, perdendo a noção da realidade.

Como gostam de palco e de ser o centro das atenções, teatro será um estímulo realmente interessante.

BEBÉ VIRGEM - 24 de agosto a 23 de setembro

O sexto signo do zodíaco, regido pelo planeta Mercúrio, o comunicador e pelo elemento terra. Excelentes comunicadores, calmos e claros no que confere a mostrar o que querem dos cuidadores, pois são práticos e com uma agilidade mental muito grande.

São de fácil aprendizagem, apesar de não denunciarem por serem aparentemente tímidos, com franca dificuldade na frustração de aprenderem com os erros, pois têm níveis de exigência e de consciência grandes.

Devem por isso ser ensinados a aprender com os erros através da repetição, para lidarem de uma forma normalizada com a frustração, pois para crescerem de uma forma emocionalmente saudável, estes bebés devem aprender a lidar com os desafios e a aceitar quando não conseguirem realizar determinadas tarefas.

A estimulação destas crianças/bebés, deve ser feita através da leitura e de jogos de lógica e matemática, pois vai estimular o sentido prático natural que já vem com eles. Quando estão seguros, gostam de explorar o meio, aprendendo por sua conta e risco.

Para crescerem bem, é necessário ter uma rotina estabelecida e sempre a mesma, a ordem é essencial para o equilíbrio emocional destes nativos, são picuinhas, no que confere a comida, podem fazer birras como gente grande e, se se sujam, então mostram irritação.

A creche será um excelente investimento, pois têm tendência a viver tudo muito sozinhos.

BEBÉ BALANÇA - 24 de setembro a 23 de outubro

O sétimo signo do zodíaco, regido pelo planeta Vénus, que rege a forma como vivemos o prazer, e pelo elemento ar (mente), logo esta combinação dá bebes lindos de morrer, são aqueles bebés de revista. Altamente expressivos, adoram a calma, a ordem e a harmonia, precisam disso como ar para respirar.

Portanto, se quer um bebé balança tranquilo, é dar-lhe estabilidade e muita coerência, precisam também de muita companhia, em bebé podem mesmo chorar bastante se a não tiverem, é o signo que menos sabe lidar com a solidão.

São bebés extrovertidos e comunicativos mas odeiam conflitos, gritos e desequilíbrios, são catalisadores de mediação emocional, pela empatia inata que trazem consigo, diplomatas por natureza.

Integram em si rapidamente as rotinas incutidas pelos pais/cuidadores, e têm uma rápida percepção da normalidade, desta forma, se acordarem a meio da noite, facilmente se tornam independentes, não chamando alguém, pois sabem que à noite dorme-se, mesmo que eles não estejam a dormir.

Uma técnica a praticar com estes bebes é dar-lhes logo a solução, pois são muito indecisos, essa é a sua maior fragilidade.

BEBÉ ESCORPIÃO - 24 de outubro a 22 de novembro

Oitavo signo do zodíaco, regido pelo planeta Plutão, rege a morte e a vida, as transformações, e claro elemento água, logo são muito amorosos e dedicados, pois são emocionais. São bebés observadores, altamente intuitivos, “tudo ou nada”, radicais, ou bem que é ou bem que não é, tudo o influencia.

Devem ter cautela onde o levam, observar as suas reações e reajustar, para não proporcionar ambientes stressantes que o destabilizem.

São altamente possessivos, logo desde cedo deve ser implementada uma estratégia para aprenderem a partilha, seja de brinquedos, seja de pessoas, e para ganharem competências da moderação e controlo do temperamento.

O desporto em equipa será essencial para estes bebés/crianças, pois é uma forma de aprender a partilhar, a hierarquizar e claro… que tudo é negociável, pois terão tendência a querer dominar.

São o signo mais honesto, logo são crianças que vão preferir aprender a lidar com a verdade, do que com as histórias que se contam a bebés/crianças, pois realmente quando ficam desiludidos é muito desafiante voltar a ganhar a sua confiança, e para o seu crescimento emocional, de todo será saudável.

Gostam de tudo perfeitinho, exigentes e de fácil entediamento, para não existirem complicações maiores, defina já limites desde tenra idade.

BEBÉ SAGITÁRIO - 23 de novembro a 21 de dezembro

São o nono signo do zodíaco, regidos pelo planeta Jupiter, que é o planeta da fé e do conhecimento, e pelo elemento fogo, o que faz com que sejam os bebés mais bem dispostos do zodíaco, pois são aqueles bebés/crianças que ficam ainda muito conectados com o plano energético, funcionando muito dessa forma alinhada.

São dotados de imensa energia, pelo fogo que transportam, gostam de desafios e precisam de espaço, para poder fazer disparates. Claro está que, quando começam a comer, são daqueles que “cospem” a comida, tipo uma gracinha… que não tem graça nenhuma, tenha atenção às brincadeiras que lhes ensinam, pois eles aproveitam tudo. Quando começam a andar vão procurar e explorar, e como não têm noção dos perigos, é preciso atenção redobrada.

Para se conseguirem libertar desta energia toda, que lhes pode conferir um temperamento ansioso, torna-se uma necessidade o estimulo desportivo, ao ar livre será o ideal. Em casa devem ser estimulados intelectualmente, são excelentes em matemática.

Para se sentirem em segurança, precisam da estrutura emocional bem controlada. Se não tiverem a companhia de um irmão, vão reivindicar a dos adultos, ou a birra manifesta-se.

BEBÉ CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Décimo signo do zodiaco, regido pelo planeta de Saturno, o senhor do karma, são do elemento terra, logo costumam ser bebés mais robustos, que adoram comer e têm um ar “mais velho” do que realmente são.

Com um sentido de responsabilidade apurado, desde muito jovens, gostam de fazer o que é certo e que lhes ensinam, para poderem ser o centro das atenções e terem o reconhecimento merecido.

São ansiosos por natureza, pela necessidade de cativar e tomar conta, devem ser estimulados a não se preocuparem tanto com outros e mais consigo, bem como a lidar com as emoções, não têm grandes competências desenvolvidas ao nível de auto-regulação emocional, uma vez que são extremamente sensíveis e racionais ao mesmo tempo, tornando-os vulneráveis e, para se defenderem, não mostram realmente as suas emoções.

Para os ajudar, desporto individual ou coletivo serão uma boa opção desde que haja competição. Teatro, para desenvolverem as competências emocionais, será de valor.

São pacientes e vagarosos, logo um dos bebés/crianças mais vagarosos para começarem a gatinhar ou ate a andar, nada que sejam atrasados, são pacientes e só vão quando se sentirem seguros, como são mais morosos e exigentes.

BEBÉ AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O décimo primeiro signo do zodíaco, regido pelo planeta Urano, que rege a eletricidade e as mudanças rápidas, e pelo elemento ar, o que faz destes bebés/crianças uns criativos, pois estão sempre a imaginar o futuro, ou a criar e a desenvolver histórias. Gostam de partilhar e estão à vontade com tudo e com todos, são bebés de trato fácil, pois raramente se chateiam, sentem tudo como normal, mesmo que não tenham grandes rotinas.

São ingénuos e puros, com uma simpatia natural, que faz deles líderes, sem saber que o são. Positivos por natureza, conseguem ver soluções em todos os desafios que se apresentam, gostam de explorar, portanto são bebés que são rápidos a começar a comer, a gatinhar e tudo, pois têm sede de conhecer este mundo e o outro.

Devem ser estimulados no sentido de entenderem que não somos todos iguais, pois têm tendência para olhar os outros como iguais a si, o que lhes confere uma vulnerabilidade imensa para se desiludirem na vida.

Devem ser mostradas todas as realidades, seja através de visitas a museus, livros, e uma ação social quando for tempo disso, pode ser desde tenra idade. Ir com eles ao banco alimentar e explicar o que é, por exemplo.

São rápidos de raciocínio, curiosos, observadores, podem estar calados apenas a observar durante horas.

BEBÉ PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O último signo do zodiaco, o décimo segundo, regido pelo planeta Neptuno, o senhor das águas e das emoções, do amor incondicional, e pelo elemento água, o que confere a estes bebés uma sensibilidade extrema.

Assustam-se com facilidade, são empáticos, queridos e adoram mimos, estão sempre disponíveis para o colinho, captam todos os ambientes e energias, e mostram o mau humor à seria.

Apesar de aparentemente serem descontraídos e desinteressados, não são, criam um mundo só deles, onde só entra quem eles permitem.

Amuam e ignoram qualquer pessoa que sintam que os magoou, odeiam ser enganados e de terem pouca atenção relativamente ao que sentem, podem-se mostrar frios e distantes, ignorando por completo, durante o tempo que sentem essa mágoa. Um bom exercício para estimular estes bebés/crianças é explicar que existem diferentes tipos de afetos e de atenção. É de natureza gentil, quando passa, passou.

Deve ser incutido o teatro, para explorar emocionalmente todas as emoções, pois adoram, é o meio deles para expressarem a sua emocionalidade. São precisos em jogos, na parte locomotiva, nem tanto.