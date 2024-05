Alegre, descontraído, bem-disposto, brincalhão e muito, muito distraído, o nativo de Gémeos é aquele amigo que toda a gente convida para um programa de última hora ou quando está a precisar de soltar umas boas gargalhadas: é que este nativo prima pela sua flexibilidade e pela sua boa-disposição contagiante.

Um ar meio perdido, mas profundamente curioso, interessado por TUDO o que a todo o momento acontece à sua volta, a descontração natural e a alegria com que encara cada nova situação fazem com que um nativo do signo Gémeos seja facilmente identificado onde quer que se encontre.

Quem nasceu sob este signo, veio ao Mundo para aprender, para comunicar, para trocar ideias, para ensinar. Este é o comunicador do Zodíaco, o eterno curioso e, seja qual for o rumo que a sua vida tome, será sempre uma pessoa que se interessa por aprender, que fala sobre diversos temas, que se encanta com o voo dos pássaros e que é capaz de ficar a olhar, deslumbrado, para o recorte que as folhas das árvores desenham no céu.

Gémeos caracteriza-se pelo seu otimismo, pela boa-disposição, pela capacidade de encontrar SEMPRE algo positivo em qualquer situação. Pode haver, no entanto, o reverso da medalha: por ser poderosamente mental, Gémeos pode também ser acometido por fortes angústias e, nos casos (menos comuns) de pessoas pessimistas, as conjeturas que conseguem fazer nas suas mentes são inconcebíveis para os nativos de outros signos.

Regido pelo inquieto Mercúrio (que era, na Mitologia, o mensageiro dos deuses), Gémeos tem uma personalidade nervosa, que muitas vezes os outros não compreendem, acusando-o de ser inconstante, instável. E de facto, esquece-se do que combinou, dá o dito pelo não dito, muda de ideias e de planos. No entanto, aquilo que os outros não compreendem é que Gémeos não consegue ser de outra maneira. A sua sensibilidade é tão apurada a tudo o que o rodeia que qualquer estímulo despoleta uma miríade de processos mentais dentro de si. E essa inconstância de que muitos se queixam é uma consequência necessária da sua enorme flexibilidade e da tremenda capacidade de adaptação de quem nasce sob este signo. Eles não se atrapalham perante as mudanças de planos, os desafios, as alterações... aliás, parecem ter um prazer secreto nelas!

Gémeos veio ao Mundo para ver tudo, conhecer tudo, experimentar tudo... e quem procura tanta variedade não pode, nunca se deter muito tempo em lugar nenhum. Ou não tivesse o deus Mercúrio, que deu nome ao planeta regente deste signo, asas nos pés. Gémeos também "voa" entre uma coisa e outra, entre pensamentos, entre trabalhos (e às vezes entre relações), entre palavras! Este signo é livre, eternamente livre, e não suporta as prisões, as rotinas, a monotonia, o rigor... Tudo o que é demasiado "quadrado", convencional, antiquado arrepia este signo e fá-lo fugir a sete pés. Gémeos tem uma mente sempre jovem, adora todas as novidades, as inovações, a modernidade... Por essa razão rodeia-se, frequentemente, de pessoas mais novas do que ele, que detesta a ideia de envelhecer e tem grande relutância em aceitar a idade que tem.

O Ar é o seu Elemento, que lhe dá a fabulosa agilidade mental, a diversidade de pensamentos, o espírito crítico. Se Mercúrio, o seu regente, lhe traz a rapidez mental, o Elemento Ar oxigena as suas ideias e faz com que o nativo deste signo seja profundamente imaginativo, com uma mente prodigiosa, que encontra rapidamente as soluções mais inesperadas para os problemas do dia-a-dia.

No amor, Gémeos goza da fama de namoradeiro e de ser pouco fiel. Adora namoriscar, provocar... mas a verdade é que, na maior parte dos casos, nunca vai além disso - mesmo que seja solteiro. É que para Gémeos tudo se passa a um nível mental e para alguém conseguir mantê-lo interessado é fundamental que saiba aguçar a sua curiosidade e estimular a sua mente. Gémeos é capaz de terminar uma relação com alguém porque essa pessoa dá muitos erros ortográficos. Ou porque "não é capaz de manter uma conversa interessante, não está minimamente a par do que se passa no Mundo". Mas também é capaz de se apaixonar por alguém que "tem uma caligrafia bonita". Gémeos é seduzido, sempre, pelo intelecto. A parte física, que pode ser mais ou menos evidenciada, consoante os restantes traços de personalidade da pessoa, nunca é aquilo que fala mais alto. A mente, essa sim, governa tudo o resto.

Na vida profissional, este é um dos signos que melhor se adapta às exigências do mundo moderno. Muito rápido a aprender coisas novas, tem uma grande facilidade de adaptação a novas situações e nunca se atrapalha se houver uma mudança de planos de última hora. Gosta de diversificar as suas aptidões, sendo um entusiasta frequentador de cursos e de workshops, muitas vezes em áreas tão díspares como o marketing digital, o mandarim e a cozinha ovo-lacto-vegetariana. A sua área de eleição é, sempre, a comunicação. Gémeos não é feliz se não puder trocar ideias com outras pessoas, se não tiver com quem conversar, discutir e argumentar. Tem uma grande facilidade de expressão, que lhe dá talento para todas as profissões relacionadas com a comunicação social, o jornalismo, o ensino, as viagens. Tem, contudo, uma grande tendência para a dispersão, tendo dificuldade em concentrar-se no que está a fazer. Este é aquele que começa e nunca acaba, que interrompe uma tarefa para fazer outra e se esquece completamente da primeira. É, também, muito tagarela, adora estar sempre a par de todas as novidades, mexericos e boatos. Não faz por mal, mas não resiste. Há tanto no mundo para descobrir!

Signo Gémeos em resumo:

Divertido, versátil, curioso, tagarela, brincalhão… eis alguns dos traços que permitem distinguir um nativo de Gémeos onde quer que se encontre. Tem geralmente um ar distraído e sonhador, porque a sua mente está sempre a fervilhar com mil pensamentos ao mesmo tempo. Otimista por natureza, encara a vida como uma alegre viagem e procura não se apegar demasiado, pois para ele "para a frente é que é sempre o caminho". Ávido de informação, adora aprender, ler, conhecer pessoas novas, ver filmes… tudo o que traga novas ideias e novos pensamentos é sempre bem-vindo na vida de um nativo de Gémeos.

No amor, Gémeos é amigo e cúmplice, privilegiando a partilha e o companheirismo. Sente-se estimulado pelos desafios mentais e procura ter a seu lado alguém que saiba conversar com ele sobre tudo e mais alguma coisa.

Signos com quem é mais compatível: Leão - Balança – Sagitário – Aquário

Signos com quem tem maiores incompatibilidades: Virgem – Capricórnio

Cristal para o seu signo: Ágata de Fogo – aumenta a vitalidade, fortalecendo a sua energia pessoal e dando-lhe maior firmeza e determinação.