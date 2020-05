Maio o mês das flores.

É um mês em que a energia do arquétipo 5 está regente e neste ano de energia 7 quer dizer que do ponto de vista energético vamos estar todos a vibrar segundo a nossa própria essência.

Na prática é um mês de cura, de alinhamento, de alquimia para que possamos usar e desfrutar do nosso poder pessoal.

Uma fase óptima para reinventar a nossa forma de estar, de viver. Para nos transformar em seres mais "ligados", mais atentos, mais conscientes.

É natural que durante este mês de maio nos possamos sentir mais confiantes e seguros de nós próprios e mais bem informados sobre o que estamos a viver.

Inclusivamente começa a ser exposto publicamente todo o tipo de manipulação quer política quer de comunicação e principalmente de guerras de poder.

Vamos estar atentos para que possamos em junho sentir um pouco mais de liberdade.

Lembro que até ao fim do ano continuaremos a sentir instabilidade em tudo o que possa representar o sentido do Ter. E vamos colocar em causa toda a educação ou maneiras de estar mais antigas.

Alexandre Gama

+351 938 469 306

ag@alexandregama.com

www.alexandregama.com