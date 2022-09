Em Outubro de 2022 que é um ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas, estamos com uma vibração mensal 3 que contribui para uma vibração mais activa e impulsiva.

Em Outubro começamos a virar mais para o interior de nós mesmos, a precisar de mais recolhimento, mas esta energia de vibração 3 pede-nos novos projetos e dá-nos iniciativa para colocar em pratica novas maneiras de estar. Pode por isso ser uma fase desafiante. Como ser inovador ou pioneiro e ao mesmo tempo estar num movimento de recolhimento?

É natural que possamos criar algumas espectativas e quando tal acontece podemos desmotivar por não as conseguir alcançar de imediato. É uma fase de alguma impaciência.

Precisamos de aceitar que tudo tem o seu tempo e entretanto podemos aproveitar para separar o trigo do joio. Ou seja, decidir o que interessa manter e o que devemos libertar. Sejam peças da nossa casa, sejam emoções e maneiras de estar, sejam pessoas que nos têm acompanhado.

Nesta fase podem aparecer paixões novas ou podemos até reacender uma chama relacional. Mas podem também surgir guerras ou conflitos nas relações que não estão a correr bem. Tudo vem à luz e de forma explosiva. A energia não será calma a nível das relações.

Podem também aparecer assuntos femininos que estavam escondidos ou ocultos e que agora desfrutam de mais visibilidade.

Neste mês podemos sentir também uma necessidade de estarmos mais independentes ou aproveitar para curar questões com os nossos ascendentes.

Do ponto de vista profissional teremos todas as ajudas caso consigamos voar ao sabor do vento e sem qualquer tentativa de controlo. É uma fase para poder fluir e não para tentar agarrar. O tema é libertar e deixar fluir.

Podemos e devemos aproveita este mês para alguma diversão com requinte e glamour.

Alexandre Gama