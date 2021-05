Este ano de 2021 com a energia 6 como seu regente ajuda-nos a termos sentido de direção mas também a estarmos mais tensos e menos adaptáveis.

Neste mês de junho somos acompanhados pela energia 1 da água, que nos pede mais verdade, transparência, flexibilidade e tolerância e acima de tudo nos ajuda a curar, lavar e regenerar tudo o que neste momento esteja a precisar.

Há uma grande necessidade de deixar cair a “máscara”, de exigir a verdade, e ao mesmo tempo surge o conflito interno de nos confrontarmos com a ilusão ou as várias ilusões da nossa vida e da sociedade, que nunca passaram disso, mas também nunca olhámos de frente. Há medos que surgem pela exposição e pelo julgamento.

Neste mês vamos relativizar o que é, e o que parece ser.

Proponho mais foco no indivíduo, mais independências a todos os níveis e lembro que é uma óptima fase para nos debruçarmos e criarmos o nosso próprio caminho.

Tomar consciência do que faz parte dos compromissos que fiz com os outros e do que faz parte dos compromissos que tenho comigo mesmo.

Basicamente definir quais os meus “princípios” de vida.

