Em Julho de um ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas, mantém-se a intensidade energética do ano, que nos proporciona uma reestruturação interna, uma revolução e uma adaptação aos novos desafios. Com esta qualidade energética, o empoderamento pessoal passa por estarmos ao serviço da Verdade Interior, ou pelo contrário, participamos em jogos de poder e de manipulação.

A escolha vai ser sempre individual, mas a intensidade e a força são para todos.

Durante este mês de Julho temos a energia 6 ao centro que nos convida a estar focados, com sentido de direção e com facilidade para organizar a nossa vida e tomar decisões importantes.

Será mais fácil se neste mês conseguirmos maior ligação ao próximo e mais empatia.

Os assuntos da maternidade ou do mundo feminino podem estar mais sensíveis.

Podemos procurar estar mais disponíveis mas sem permitir dependências.

Com a sociedade podemos estar menos flexíveis e ter vontade que o grupo siga o nosso modo de operar.

É uma boa fase para fazer trabalho interior e revelar ou trazer para a luz alguma informação que estava escondida.

Nos relacionamentos queremos energia nova. Inovação, aventura e nada de rotinas.

