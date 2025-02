Para conhecer a energia que domina na relação, some todos os algarismos que compõem a sua data de nascimento e a do seu par, reduzindo o total obtido a um único algarismo de 1 a 9. Depois, some o número que obteve para si com o número do seu par, o resultado encontra representa a energia do casal.

Exemplo: A Ana, que nasceu a 2 de março de 1975, e namora com o João, que nasceu a 15 de julho de 1973.

Ana: 02 / 03/ 1975 = 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27 = 9

João: 15/ 07/ 1973 = 1 + 5 + 7 + 1 + 9 + 7 + 3 = 33 = 6

Ana (9) + João (6) = 15 = 1 + 5 = 6 à o relacionamento tem energia 6

Relacionamento 1

Ativos, dinâmicos e um pouco explosivos, nunca há monotonia quando estão juntos. Este é o típico casal capaz de discussões acesas, com reconciliações apaixonadas. Precisam de se envolver juntos em inúmeras atividades, de agir, de concretizar. Conseguem realizar um excelente trabalho de equipa, mas é essencial que definam metas e objetivos comuns, pois as suas personalidades também tendem a entrar em conflito de egos. “Encontrarem-se” verdadeiramente nem sempre é fácil, pois com este tipo de energia quando um se aproxima o outro afasta-se, havendo alguma dificuldade de partilha de intimidade.

Relacionamento 2

Neste casal ambos parecem viver exclusivamente em função um do outro. Carinhosos, dedicados e ternos, trocam inúmeros carinhos e palavras apaixonadas ao longo do dia. Com uma forte intensidade emocional, esta relação cai por vezes no exagero da dependência, sendo aconselhável que ambos procurem manter interesses um espaço individual, para não se deixar absorver pela relação. Com uma forte capacidade de compreensão e compaixão mútua, este relacionamento ajuda a curar um coração que tenha sido magoado no passado, restabelecendo-o pela compreensão e pelo amor.

Relacionamento 3

Partilham o amor pela Natureza e pelo desporto e nenhum dos dois suporta amarras ou regras rígidas. Vivem esta relação com descontração e num clima de cumplicidade e companheirismo. Raramente se zangam, pois ambos criam harmonia na sua volta, emitindo uma atmosfera positiva e um clima de boa-disposição quando estão juntos e para aqueles que estão à sua volta. São o casal divertido de qualquer festa, mas o espírito livre que ambos possuem dificulta a criação de um compromisso sólido.

Relacionamento 4

Neste relacionamento ambos estão empenhados na construção de um amor solido, estável e duradouro. Como ambos precisam de ter segurança, criam naturalmente as condições para que prevaleça a harmonia e o equilíbrio. Têm tendência para criar rotinas e hábitos que dão estrutura à relação, mas por vezes dão demasiada importância a questões triviais do dia-a-dia, transformando-as em problemas. Devem aprender a viver a relação com maior leveza, sem levarem tudo tão a sério. Divirtam-se mais juntos e descobrirão uma faceta muito mais feliz neste relacionamento.

Relacionamento de 5

Nesta relação tudo acontece de surpresa, por acaso, ou como se o imprevisto criasse misteriosamente as oportunidades de partilha a dois. Adoram a companhia um do outro, e os seus encontros são intensos e ardentes, mas nenhum dos dois é dado a compromissos rígidos e como são ambos pessoas com temperamentos instáveis pode haver dificuldade de comprometimento. A espontaneidade é essencial a esta relação que é fluida como a água de um rio, e em que tudo pode mudar de um momento para o outro. Ambos precisam de liberdade e lidam mal com a rotina. Este relacionamento tem uma linguagem própria que só ambos conhecem.

Relacionamento de Energia 6

Neste relacionamento tudo parece ser um conto-de-fadas. Ambos são afetuosos e muito ternos, protegendo-se mutuamente, mas como se deixam absorver de tal forma um pelo outro perdem com facilidade a noção da realidade, vivendo num mundo à parte e criando idealizações exageradas. Devem fazer um esforço mútuo para manterem os pés assentes no chão e serem ambos mais objetivos, pois sempre que existem situações práticas que precisam de ser resolvidas têm tendência para cair ambos num impasse. O cuidado com que cuidam um do outro tem um forte papel transformativo em ambos.

Relacionamento 7

Ambos estão fortemente ligados um ao outro, a um nível quase transcendente. Ainda que este relacionamento favoreça a intimidade podem cair na tendência para se esconderem um do outro, pois a ligação que os une é de tal modo forte que se sentem ambos expostos e vulneráveis um ao outro. Como tal, têm ambos a tendência para ocultarem aquilo que sentem atrás de uma faceta prática e racional, dando maior primazia aos aspetos quotidianos da relação. Devem aprender a libertar os sentimentos, deixando-se guiar, sem receios, pela paixão.

Relacionamento 8

Ambos encaram esta relação com seriedade e como algo que é importante para o crescimento de ambos, motivando-se mutuamente. São, sem dúvida, o melhor amigo um do outro, e estão sempre prontos a incentivarem o desenvolvimento pessoal de cada um. No entanto, como ambos têm personalidades fortes, as discussões são por vezes inevitáveis, havendo alguns confrontos porque os dois procuram comandar a relação. São muito sensíveis a questões materiais e assuntos financeiros, sendo aconselhável que aprendam a relaxar mais e a desfrutar da relação com maior prazer.

Relacionamento 9

Neste relacionamento ambos aprendem muito um com o outro, sentindo por vezes que têm uma missão partilhada a cumprir. No entanto, criam expectativas demasiado elevadas, o que cria frustração e desânimo pois nem sempre se sabem aceitar e amar exatamente como são. Esta relação faz com que ambos se libertem mais, nomeadamente a nível sexual, havendo maior criatividade e sensibilidade artística quando estão juntos. Através da flexibilidade e se conseguirem ter uma maior capacidade de adaptação será mais fácil construírem um relacionamento sólido e equilibrado.