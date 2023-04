Maio - Regente 3

2023

O Número 3 vai trazer a sua influência ao longo do mês de Maio e a sua força e intensidade será mais sentida logo no início do mês, mais concretamente entre os dias 1 e 7 de Maio. Lembrando que no dia 5 de Maio teremos uma Lua Cheia em Escorpião.

Antes de entrar dentro da simbologia do 3 enquanto regente deste mês, importa recordar que a influência do 7, o número que governa o ano 2023, actua sobre o regente de cada mês, transformando o seu padrão vibracional, conforme as características de cada Número.

Assim, 2023, com o seu regente 7 (Elemento Ar), é um ano que nos convida, inevitavelmente, à reflexão, a uma observação mais atenta acerca do que se passa no nosso mundo interior. Sendo que, um dos maiores desafios que se coloca é precisamente transferir essa riqueza interna (à qual se acede através da pacificação da mente, da meditação, da contemplação, e de outros exercícios e técnicas de relaxamento), para o mundo exterior, colocando todos esses maravilhosos recursos ao Serviço da Humanidade, do Planeta e de todos os seus Reinos.

Por vezes, ficamos de tal forma assoberbados e espantados com o que descobrirmos a nosso respeito, que se torna difícil falar sobre o assunto, é complexo exteriorizar os sentimentos e muito mais transformar toda essa descoberta em algo prático e de utilidade quer para nós, quer para os outros.

Importante notar, que tanto o 7 como o 3, pertencem ao mesmo Elemento, e quem, se não o Ar é o responsável por fazer circular a informação, o som, as palavras, os pensamentos, etc.?

Ora é precisamente neste ponto, neste trânsito numerológico, que o 3 encarna o seu papel fundamental. Sendo o 3, o Número da Comunicação, por excelência, ao entrar em sintonia com o 7, (ideias, pensamentos, abstracções ou modelos racionais e lógicos) encontra uma forma de se expressar, de comunicar, tanto de forma mais séria e articulada, como de uma forma mais leve e lúdica (3).

No caso concreto deste mês, talvez tudo seja expressado ou comunicado de maneira um pouco mais séria, objectiva e responsável, um pouco por causa da força impactante deste regente particular de 2023.

Mais uma vez tudo dependerá do mapa pessoal de cada um, dos desafios e das fluências nele presentes, do ano pessoal, dos trânsitos numerológicos, etc.

O maior risco durante a vigência deste aspecto numerológico é o de se perder o chão, havendo uma tendência para nos tornarmos um pouco mais aéreos, mais distraídos e menos ligados à terra.

Sendo sobretudo afectadas, as pessoas que possuam desafios de Número 3 nos seus mapas pessoais, embora este factor não seja nem determinante, nem único.

Portanto, chama-se a atenção para que estejamos bem ancorados, firmes, focados, e sobretudo não tomemos decisões sérias e importantes, em especial até ao dia 7 de Maio.

Após estas considerações que considero essenciais, podemos reflectir um pouco sobre este 3 particular.

Em primeiro lugar, consideremos que este 3 é o resultado da soma teosófica de 12, isto é, 1 + 2 = 3.

Portanto, este 3, tem duas forças na sua base: a vibração do 1 a do 2. Temos então, por um lado, a determinação, a persistência e a força necessária para perseguir os seus sonhos, conseguir seguir em frente, lutar pelos seus ideais, cuidar dos seus empreendimentos e projectos e por outro, a habilidade para dialogar, para mediar e harmonizar um conflito, a serenidade e calma necessárias para meditar e reflectir antes de tomar decisões importantes e a paciência para aguardar os resultados dos seus investimentos, de forma tranquila, compreendendo e aceitando cada etapa do caminho.

Seguindo estas orientações, este 3 só poderá trazer bons frutos, sendo que o 3 na realidade, corresponde mais à fase da germinação, do que propriamente à fase da frutificação. Aqui estou a usar apenas esta imagem como um símbolo, dado que 1 e 2 podem representar os pais (o masculino e o feminino) e o 3 seria o filho (o fruto).

Portanto, Maio será um mês de germinação, onde de repente tudo começa a sair para o exterior, a brotar, a mostrar-se, a elevar-se...

O ápice desta força será mais evidente no período que vai do dia 8 ao dia 14 de Maio, por causa do regente deste momento particular que é 1.

O 3 trata dos temas que se relacionam com o social, com os contactos com o exterior, portanto neste aspecto ele está muito associado com a área do trabalho e da profissão ou carreira. Dialogar, aumentar os contactos, dar-se a conhecer, mostrar o seu valor, empenhar-se no trabalho, querer progredir, investir em formação, e assim por diante, são tudo aspectos a ter em consideração ao longo do mês. Por outro lado, deve equilibrar o trabalho, com o lazer, o divertimento e o descanso, apesar dos estímulos e dos convites para festas e convívios, convém não exagerar e gastar toda a energia na farra, porque de seguida teremos um período governado pelo Número 4, de 15 a 21 de Maio. Ora o 4, é como sabemos, um Número que nos coloca alguns limites, um pouco como colocar o pé no travão quando exageramos na velocidade. Desse modo, convém ser-se razoável e comedido, caso contrário ficaremos exauridos e esgotados depressa demais.

Algum nervosismo pode vir a ser sentido, por isso aconselha-se a praticar algum tipo de técnica de relaxamento, meditação, caminhada, ou algo que nos faça sentir conectados e leves.

É altamente desaconselhado o isolamento social. Claro que há momentos em que precisamos de estar sós, na nossa bela companhia, sem sermos interrompidos, mas que isso não se torne regra, nos afaste do nosso propósito e nos impeça de nos relacionarmos com os outros.

O 3 é o Número da Alegria, da verdadeira alegria que faz vibrar o mundo, que através da paixão e da criatividade faz girar o mundo, que permite fazer descobertas fascinantes e traz cura para a humanidade. Somos guardiões dessa Alegria e se ainda não formos, teremos que nos esforçar para resgatar essa guarda.

Finalmente, será o 8 a fechar a última semana numerológica de Maio, no período que começa a 22 de Maio e termina no dia 31. Será numa energia de concretização e realização que encerraremos este curto ciclo de 31 dias, manifestando de forma pragmática as ideias e as soluções que entretanto descobrimos para melhorar a nossa vida e a dos outros. É o nosso contributo para o colectivo que gera energia e faz avançar esta gigante engrenagem, dessa forma fica a pergunta: Que contributo posso e quero dar ao mundo em que vivo?

As vibrações numerológicas semanais de Maio serão vistas com mais detalhe nos próximos artigos.

Eva Veigas