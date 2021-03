É já no próximo sábado, dia 13 de março, que registamos um ano de confinamento. É verdade que no decorrer do período total, existiram interrupções, os ditos desconfinamentos, contudo, estamos por um fio. A nossa saúde mental e emocional está por um fio.

Há uma saturação transversal a todos nós, independentemente da circunstância individual. Queremos todos subir a montanha e gritar a plenos pulmões: até quando?

Faltam os afetos, faltam as celebrações contempladas com abraços reais, falta - a muitas pessoas - o propósito para viver mais um dia.

Perderam-se muitas coisas essenciais, no decorrer deste último ano. A solidão é real, em muitos lares. A fome disparou. A violência gratuita ganha mais expressão, sem a mesma capacidade de resposta. A opressão e o oportunismo disparam sob os mais desprotegidos. As desigualdades são flagrantes e vergonhosas.

Numa perspetiva mais optimista, também se ganharam novas vivências e novos sentires face à própria realidade, mas eu sei, fica difícil mostrar esse lado, quando as necessidades de sobrevivência são reais.

Porém, gostaria, ainda assim, de mencionar aspetos positivos deste 'abanão da vida': sentido de inclusão, de cooperação, de solidariedade. Entrámos em contacto com este lugar comum que somos todos nós: humanos e não robots.

Todo o confinamento despertou em nós maior compaixão, pelas nossas dores e pela dor alheia. Mais compaixão pela pressa com que temos sobrevivido, ignorando por isso como se deve degustar a vida.

Aproveito para fazer a ponte a outro momento importante: no próximo sábado a contecerá a última Lua Nova deste ano astrológico, a Lua Nova aos 23º03' Peixes, pelas 10h21.

Para mim esta é uma Lua Nova de cura, de compaixão, de comunhão com o outro e com o divino que há em nós: assim na Terra (virgem) como no Céu (peixes).

Peixes é o último dos signos do zodíaco, por tal carrega com ele todo o conhecimento dos restantes signos, todas as aprendizagens realizadas até então.

Há um lugar que nos transcende, lugar esse que não se vê. Apenas se sente e se vive, diariamente a partir do nosso coração.

Convido-o a ler o meu artigo completo, sobre a Lua Nova, na rubrica 'Conversas com a Lua', no âmbito da minha parceria com a Kilua que ficará disponível na véspera do acontecimento.

Tenha Fé que tudo tem um propósito maior que nós. Cuide do seu coração e das suas orações.

Quem acolher ser, será.