Qual o significado daquelas horas com números repetidos que nos despertam a atenção quando as vemos?

Escute a mensagem do Universo.

1:1 – Recomeço. Boas novidades podem vir a caminho.2:2 – Significa proteção espiritual por isso é uma boa favorável a comunicar com os seus anjos da guarda.

3:3 – Pode abrir caminhos amorosos, mudança de rumo ao seu caminho.

4:4 – Caminhos abertos quanto a questões financeiras. Como andam as coisas em sua casa ou com a sua família?

5:5 – Sua espiritualidade pode pedir atenção. Faça algo nesse sentido

6:6 – Podem surgir dúvidas É importante estar atenta a respostas “ menos óbvias “.

7:7 – Não encontramos ninguém por acaso, sinta o porquê de cada encontro

8:8 – Pense e reflicta racionalmente. Pé no chão.

9:9 – Olhe além do óbvio.

10:10 – Pode ser hora de mudar. Será que tem dado tudo?!

11:11 – Seja paciente!Tudo já está a ser tratado.

12:12 – Significa força e resiliência. A fé auxilia. O silêncio também.

13:13 - Talvez seja hora de fazer coisas novas, saberes e pessoas novas. Expanda a sua mente.

14:14 - Não andará a sua vida demasiadamente igual? Crie novos hábitos

15:15- Não se deixe limitar por vozes “circundantes”. Faça por si e de acordo consigo

16:16- Talvez desistir possa vir na sua mente. Seja resiliente

17:17- Corpo e alma. Razão e coração. Não esqueça

18:18- Veja o que está pesado. Largue

19:19- Onde quer chegar? Defina o propósito claro

20:20- Não invente e faça. Sem desculpas esfarrapadas!

21:21- O que pode fazer pelo outro? Vá além do seu Eu

22:22- Olhe os seus hábitos e rotinas. De que se tem alimentado?

23:23- Olhe para si. Como se vê? Reconquiste a sua confiança.

Por aí, acontece verem muitas vezes?

Alexandra Ramos Duarte