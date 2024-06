De 22 a 30 de Junho, somos guiados pela suave e harmoniosa energia do número 2.

Este período é marcado pela cooperação, diplomacia e sensibilidade.

O número 2 representa a dualidade e a necessidade de equilíbrio e parceria, incentivando-nos a trabalhar em conjunto e a cultivar relações significativas.

A Energia do Número 2

O número 2 é sinónimo de paz, colaboração e intuição. Sob a sua influência, somos chamados a focar-nos nas relações interpessoais, promovendo a compreensão mútua e a harmonia.

Esta semana é ideal para fortalecer laços, resolver conflitos e trabalhar em equipa.

A energia do 2 encoraja-nos a ser mais empáticos e a valorizar as opiniões e sentimentos dos outros.

Durante este período, a comunicação clara e a paciência são fundamentais.

É um momento para escutar ativamente e procurar soluções que beneficiem todas as partes envolvidas.

A energia do 2 também nos convida a confiar na nossa intuição e a seguir os nossos sentimentos, especialmente nas decisões que envolvem outras pessoas.

A Vibração Universal de Junho:

A Energia Coletiva do Número 5

Junho vibra com a energia universal do número 5, que simboliza mudança, liberdade e inovação.

A energia do 5 traz dinamismo e uma vontade de explorar novas direções.

Quando a vibração do 2 se alinha com a energia do mês universal 5, temos uma combinação que equilibra a inovação com a necessidade de colaboração e harmonia.

A sinergia entre o 2 e o 5 cria um ambiente onde a mudança pode ser implementada de forma harmoniosa e cooperativa.

Este é um período para adaptar-se às novas circunstâncias de forma equilibrada, promovendo a união e a compreensão mútua.

Um Convite à Harmonia

De 22 a 30 de Junho, o número 2 convida-nos a focar nas nossas relações e a cultivar a cooperação.

Utilize a energia dinâmica do mês universal 5 para inovar de forma colaborativa e harmoniosa.

Explore o seu mapa numerológico para compreender como estas energias se alinham com a sua jornada pessoal, como pode fortalecer as suas relações e criar um ambiente de paz e cooperação e como pode maximizar este período de equilíbrio e entendimento.

Possa a magia despertar o amor em cada coração.

Eva Veigas

https//evaeleven.blogs.sapo.pt/