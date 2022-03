l Veja o vídeo da Análise Numerológica de Abri

Abril, governado pelo Número 1, chega como um vulcão, rompendo a terra com a sua força bruta, abrindo brechas através das quais a sua energia se dirige para os lugares, momentos e situações onde é necessário estímulo e impulso para a vida.

Pode ser dolorosa esta entrada, para além de estrondosa, pois ela vem acompanhando as forças que se estabelecem com a chegada do novo ano astrológico e o ressurgimento da Primavera no Hemisfério Norte, com os seus renascimentos observáveis em toda a Natureza que nos rodeia.

O longo Ciclo de Inverno chegou ao fim e esse tempo de introspecção, reflexão e recolhimento servir-nos-á a partir de agora, como alimento e sustento para a alma e para o corpo que agora começa a vir à luz do dia e se prepara para mais mudanças, aprendizagens e escolhas. Temos que aprender a estar preparados para qualquer coisa ou situação que surja inopinadamente, pois o 1 também é sinónimo de mudança.

Do lado do avesso houve muitas mortes, muito simbólicas é claro, pois tivemos tempo de sobra para reflectir profundamente acerca de quem somos, do que queremos, mas acima de tudo do que já não queremos, do que já não nos acrescenta.

Não se trata de descartar situações, objectos ou pessoas, ou de nos tornarmos ingratos, mordendo a mão de quem nos alimentou, mas antes de exercitarmos o desapego de certos valores, crenças, ideias e preconceitos completamente ultrapassados e obsoletos que não servem mais o nosso propósito maior.

É tempo de crescer e agradecer; de saber estar e viver no fluxo entre o deixar ir o velho e acolher o novo; de arregaçar as mangas e seguir em frente no rumo traçado entretanto; é tempo de abertura, de aceitar desafios, de conhecer mais acerca de quem somos quando nos posicionamos fora da nossa zona de conforto.

Este momento impulsiona-nos a caminhar para fora, em direcção a esse deus solar que nos aquece o ventre e nos incita a gerar vida, a fazer acontecer, a promover projectos, etc. Estamos prontos para abraçar os desafios e a encarar os dias com renovada energia, considerando que temos que saber lidar com as consequências e com os obstáculos com que permanentemente a vida nos permeia.

O 1, esse ponto no espaço, símbolo do que é inteiro e completo, representa todos os começos, inícios ou reinícios, encontra-se emoldurado pela energia do ano 2022, que é 6. Ora o 6, enquanto é representado por dois triângulos perfeitos (masculino e feminino) que se encaixam cabalmente, simboliza a perfeição de todas as partes, sugerindo um molde perfeito para manifestar entre outros aspectos: a União, a Harmonia e a Integração, entre forças diferentes, divergentes e por vezes, diametralmente opostas.

Assim, o 1 vem dar o impulso necessário para que possamos movimentar estas forças, retirando o melhor de cada uma delas, superando diferenças, trazendo soluções criativas por forma a escolher com cada vez mais e maiorresponsabilidade por nós mesmos, pelas nossas vidas e também pelo Todo.

Somos um mecanismo complexo e estamos inevitavelmente ligados uns aos outros, e nessa medida a escolha de cada um afecta os demais nos mais variados aspectos e esferas comportamentais. Quer se trate de acções, palavras ou pensamentos, estamos sujeitos às vibrações emitidas pelos diversos campos magnéticos de todos nós. Por essa razão, é vital cuidar da nossa vibração pessoal, mantendo-a num nível elevado de amor e compaixão, compreensão e generosidade, paciência e serenidade, etc.

Tudo converge sempre para nós, para o nosso centro e isso é muito visível neste mês de Abril, que é o quarto mês do ano civil. Sendo o 4 a raiz de todas as coisas, ele configura o símbolo para onde convergem 4 forças essenciais: 4 Arcanjos (Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel), 4 direcções (norte, sul, este, oeste), 4 ventos, 4 elementos (fogo, água, ar e terra), e assim por diante.

Sempre precisamos de um 4, com as suas bases e alicerces, para edificar o nosso templo interior (o mundo interno do homem) e exterior (as suas casas, edifícios, templos de adoração, etc.).

Para vivermos no mundo das formas o espírito uniu-se à matéria. Se considerarmos, a união simbólica de uma linha vertical, que representaria o espírito, e de uma linha horizontal, que representaria a matéria, formaremos uma cruz, símbolo da vida do homem na Terra.

Ora, neste sentido, temos todos os ingredientes necessários ao longo deste mês para, a partir de uma base bem estruturada, onde os nossos pilares se encontram firmes e fortes, podermos recomeçar um novo caminho, uma nova forma de ser ou estar, experimentar uma nova filosofia de vida, fazer novas aprendizagens, dar uma nova e diferente direcção a alguma área de vida ou a várias, dando início a novos empreendimentos, negócios, relações, estudos, etc.

Tudo isso sempre tendo em mente soluções que beneficiem não só a nós mesmos, mas ao Todo, como por exemplo na esfera familiar, empresarial, institucional; dentro de uma comunidade, de uma organização e assim por diante.

Depois de um mês 9, que governou o mês de Março, o qual nos deu a possibilidade de mergulhar bem fundo, fazendo um balanço dos últimos meses ou mesmo anos das nossas vidas, o mês de Abril, governado pelo 1 indica o momento de lançar sementes à terra, de dar início a um projecto, uma parceria, um relacionamento, um contrato, etc.

Lembrando aqui que tudo o que se planta hoje se colhe amanhã, daí a importância de selecionar boas sementes, para que deem bons frutos mais tarde e nessa medida possamos ter uma boa colheita e desfrutar dela com o devido merecimento.

Neste sentido a grande mensagem deste mês poderia traduzir-se em algo como: Escolho uma direcção a partir de uma plataforma de Amor e Sabedoria, assumindo quem sou, o que faço e o que escolho pensar e plantar e isso é da minha inteira responsabilidade, tendo consciência de que as minhas escolhas afectam não só a mim, como a todos os seres desta Natureza da qual faço parte.

Que se faça Luz e que a Luz aflua ao coração de cada ser sobre a Terra.

Eva Veigas

Numeróloga Transpessoal