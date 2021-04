Com a Primavera vem o tempo de emergir e florir as precisas e preciosas sementes que foram originadas na profundidade curadora, nua e crua do Inverno.

Ainda Respiramos OSTARA . O Equinócio da Primavera.

O Momento do Equilíbrio entre os opostos. O momento em que o dia e a noite são iguais, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, o feminino e o masculino.

A Harmonia que traz a Manifestação de tudo o que esteve incubado na profundidade do colo do Inverno.

A Natureza Desperta, A Vida Emerge da e na Terra. Dentro e Fora.~

Nos jardins do nosso peito, nas florestas das nossas Almas, nos Mares das nossas emoções.

Nos Jardins, Florestas e Mares da nossa Mãe. Dentro e Fora. TERRA. A celebração da união dos opostos e a sua fusão criando O Movimento, A VIDA.Pois avancem os audazes e acordem os ainda adormecidos.

O tempo da inércia e passividade frente a um estado de transe vs sobrevivência para pagar contas, no contínuo desnutrir da saúde física, mental e espiritual, descurando o HUMANO que somos. Moldados desde cedo para sustentar, conscientemente ou não, um sistema podre e falido alimentado pelo consumismo obsessivo e completamente negligente quanto ao extremo e abusivo uso dos recursos NATURAIS.

Estes tempos acabaram e ainda que muito esperneiem, não há mais como prosseguir.

Este é o tempo de honrar os nossos pais, avós e ancestrais, dos mais recentes aos mais longínquos, as nossas raízes e origens, é tempo de ver as coisas como elas são, olhar de frente velhas feridas e medos, abraçá-los. É tempo de honrar a nossa Ancestralidade com os pés bem assentes na Terra e Corações ao Alto no compromisso de honrar também a responsabilidade em garantir o futuro dos nossos filhos, netos, e próximas gerações. ~

ReAcordar a sustentabilidade emocional, material e espiritual. Agir. Agir pela Terra, pela Vida, pela Humanidade, pela Natureza Dentro e Fora que É TUDO.

É tempo de emergirmos e florirmos O SER HUMANO que EXISTE DENTRO.

Esta é a dança nos Céus e os seus Reflexos na Terra em Todos Nós.

Contem com muita resistência e tentativa de tensão e repressão, mas contem igualmente com uma dupla intensidade de libertação e consciência na acção responsável e criativa a avançar.

É como se entrássemos agora no atravessar duro e necessário de uma chuva de meteoritos antes de chegar à Luz do nosso destino, à União, à Compaixão, à Solidariedade, à Colaboração, à Acção Consciente e Responsável da Humanidade em AMOR que Somos, em União e Respeito com A Natureza que Somos. A Evolução A Acontecer.

É como se sentíssemos a tensão do emergir da Terra ao Nascer e Florir das entranhas, sentindo a Força e Nutrição das imensas Raízes que nos nutrem em todo o solo e a imensa energia que nos chama, puxa, desafia e faz crescer e transcender da imensidão do Universo.

A Transcendência Quântica da Consciência do Todo que Somos e do quanto estamos UNIDOS. A fusão da física com a espiritualidade. A Vida A Acontecer.

A Morte do Velho Mundo.

O Nascer de um Mundo Novo.

--

Dias em que o Sol ao pôr-se parece Lua.

Noites em que a Lua ao nascer parece Sol.

CREPÚSCULO.

Os Véus cada vez mais ténues, clarividência e verdades profundas emergem dilacerando.

Ancestrais Feridas, Sagradas Memórias, a serem visitadas, revividas tantas vezes quantas as necessárias à Cura. Uma a uma na sua maior intensidade emocional, desbloqueando e acordando-nos neste resgatar de Garra, Consciência, Responsabilidade, Acção e Alma INDESCRÍTIVEIS.

A todos os que sentem na sua Alma e Corpo este DURO Despertar, Abraço-VOS na minha mais profunda Compaixão. Tenho-VOS comigo em profundo Amor e União.

Com um Fogo no Peito, um Mar no Olhos e a Fé em Chamas.

Esta é a minha visão, sentir e intuição.

Um doce e forte abraço.

Até breve.

Nádia NadZka

