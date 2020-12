Das entranhas erguer-se-ão os Guerreiros para O Momento com a Fé, o Discernimento, a Garra, Foco e Acção necessários.

Das sombras a Verdade será exposta às claras para os que quiserem ver. Em breve a Clarividência arderá no peito e no olhar dos demais.

O Solstício de Inverno está a chegar, com toda a sua característica profundidade e magia.

O Inverno está a chegar.

A palavra "solstício" vem do Latim "sol sistere", que significa "sol parado", ou seja, o momento em que o Sol parece estar parado sobre a Linha do Equador e a partir do qual começa a estar mais perto até ao Solstício de Verão.

O Solstício de Inverno (Yule) marca a Noite mais longa do ano a partir da qual tudo nasce e progressivamente cresce.

A Noite que celebra o renascimento da luz (um dos principais motivos pelo qual foi escolhido este tempo para celebrar o nascimento de Jesus).

Por isso, por esta altura, tendemos naturalmente a acender velas, o fogo da lareira ou a fogueira, como homenagem à luz, ao calor, à vida. Tendemos também a honrar os pinheiros e azevinhos - plantas que se mantêm sempre verdes, sempre vivas, mesmo no mais longo e escuro Inverno. Plantas e Árvores que tanto nos ensinam sobre a Vida, os seus ciclos e a eternidade.

O Inverno representa o período de descanso e recolhimento da Terra para se nutrir. As chuvas, o vento e frio trazem o necessário às sementes fortes e audazes que silenciosamente germinam nas profundezas. Dentro.

Também é tempo de o fazermos em nós, nas nossas vidas.

Tempo de recolhimento, nutrição, aprumo e fortalecimento das nossas raízes e estruturas interiores.

Tempo de auto reconhecimento de tudo o que foi e de tudo o que ficou, de tudo o que já não é e de tudo o que É, Cresce e se Manifesta.

Tempo de cuidar deste renascimento e a sua gestação.

Tempo de ninho e de aninhar, de abraços profundos, contos de histórias longas aos olhos curiosos, gargalhadas quentes em união familiar sob a mesa recheada de preciosidades e surpresas criadas em conjunto e em Criatividade ao calor da lareira, ao calor do Amor que nos Une, que nos Move e nos ritma o peito.

Tempo de Inspirações Longas, bons livros, bons filmes, lágrimas e sorrisos do corpo e da alma.

Tempo de reciclagens, cozinhados demorados e deliciosos que perfumam a casa, chá de ervas ou café a fumegar ou ainda vinho de fruta quente.

Tempo de olhar e sentir a chuva, o vento e o frio com o calor da nossa alma, aprendendo com a Natureza, como purga, como transforma, como renasce e cria Vida e Movimento a cada ciclo.

Tempo de ir (bem quentinho) à biblioteca mais viva e sagrada deste Mundo, a Floresta. Em Silêncio ouvir, sentir e integrar o Tanto que São.

Na Noite de Solstício ( 21 de Dezembro . 10h02AM ) cria uma tradição tua/vossa, um momento teu/vosso de introspecção, gratidão, integração e criatividade. Que haja também um momento de semeio e compromisso para contigo e o ciclo seguinte, para com o teu emergir à luz do sol, no seu tempo. Seja o que fôr, faz com tempo, amor, dedicação e vida. Algo que te ajude a olhar para dentro, ou a deixar que te expresses naturalmente para te veres.

Esta é a Noite que dará à Luz O Radioso Dia. Vive-a com Amor, Fé e Fogo Interior. Presente.

Celebremo-nos entre o que e quem amamos, celebremos toda esta vivência que somos e da qual fazemos parte, honrando a Vida Abundante com que fomos abençoados.

Que assim seja

Na dança dos Céus, estão desenhados grandes desafios. Dezembro será uma tocha na escuridão. A luz e clarividência do fogo iluminará as sombras e trará verdades incandescentes e profundamente enraizadas e escondidas (para muitos). Uma tocha que trará um original, quente e renovado fogo interior, inspirador e profundamente desafiante.

Alinhamentos únicos que se traduzem num início de ciclo, a tão falada e aclamada, era de Aquário, um ciclo de 200 anos da frequência do elemento Ar. A Visão, A Evolução, a Tecnologia aliada equilibradamente com a Humanidade e equilíbrio da Natureza, A Comunidade, A Solidariedade e União. A Criatividade Original no desenhar de novos e originais caminhos e soluções. Mas para lá chegar a energia velha ainda vai espernear MUITO. Muita tensão entre restrições e libertações, pois serão duas energias opostas que estarão com a mesma intensidade nos próximos tempos e que nos trarão maturidade para com a nossa responsabilidade como seres acordados e criativos presentes aqui e agora recriando de forma saudável e próspera as nossas vidas, caminhos e forma de estar, viver e relacionar, connosco próprios, com os outros, com a Natureza e com o Universo. A Consciência Do Todo será Profundamente trabalhada em vários níveis.

Feliz Solstício e um Maravilhoso Inverno.

Doces e Quentes Celebrações em Amor, Alegria, Vida e Cor.

Grandes Desafios nos Aguardam, sejamos muito mais do que nos querem impor, sejamos VIVOS!!!

Um doce e forte abraço em Profundo Amor e Fé.

Nádia Nadzka

