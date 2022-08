Segundo os Senhores do Tempo e o seu calendário Natural Maia, estamos sob a influência da Lua do Morcego, a Lunação do Propósito. 28 dias e noites em que somos e seremos trabalhados, desnudados, inspirados, reciclados, questionados sobre o tema:

Qual é o meu propósito?

Que esta Lunação seja de profunda celebração e integração no nosso maior Amor, Humildade e Criatividade, para que a seu tempo sejam apurados, aprumados e potencializados os propósitos do Momento. No micro e no macro. Dentro e Fora. No átomo e no Universo.

Assim É.

Nádia NadZka

www.nadzka.weebly.com