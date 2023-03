Segundo os Senhores do Tempo estudiosos da Natureza e os seus ciclos Universais, no Calendário Maia, estamos sob a influência da Lua do Jaguar, a Lunação da Intenção.

28 dias e noites em que somos e seremos trabalhados, desnudados, inspirados, reciclados, questionados sobre o tema: Como atingir o meu propósito?

Que esta Lunação seja um rasgar e um despir de tudo o que não nos deixa emergir ao nosso tempo e ritmo a nossa mais Pura Natureza.

Que seja um espreguiçar de vida, um florescer ritmado e uma dança colorida de sorriso na Alma.

Assim É.

Nádia NadZka

