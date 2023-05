Feliz Beltane!

Tempo de florescer, vibrar, amar

No eclipse lunar navegar

Entre a Vida(Touro), a Morte (Escorpião) e a Ressureição Primaveril, fluir

Libertar bagagens, assumir o Ser

Dar-se à Luz, conceber

Um renovado agir, uma aprofundada existência.

Importa assumir

A nossa verdade madura.

Ser exigência

Que o nosso Destino exige:

Fidelidade ao mais inteiro

De nós.

Ao mais verdadeiro.

Condição para Amar melhor.

Que as bênçãos de Beltane e das Deusas do Amor, Sacerdotisas do Coração, chovam sobre nós!

Com amor.

Vera Leal

#FemininoConsciente