Lua Nova de Caranguejo- 5 Juloo de 2024

va oportunidade de reestruturação emocional.

Cada Signo é uma nova Estação, uma forma única de viver o Tempo. Este Mês, temos que aprender a viver através do Arquétipo de Caranguejo, pois é ele que tem as chaves na mão, a Lâmpada que alumia o Caminhar.

Quando é Solstício de Verão no Hemisfério Norte, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. A Astrologia terá tido a sua origem no hemisfério norte, daí que o estudo astrológico possui bases e arquétipos com raízes neste hemisfério.

No passado dia 21 Junho, aconteceu este culminar da Luz no hemisfério Norte, O Sol atinge o seu máximo poder e aí faz a sua Casa, a casa de Caranguejo.

Essa fundação Canceriana prepara o clímax seguinte do Sol em Leão, o expoente máximo da Consciência.

O Sol simboliza a Consciência Crística, e o seu movimento visto da Terra, representa os estágios que nos cumpre atravessar para, mais do que sermos cristãos, sermos (como) Cristo. A Luz do Mundo. Acima, como em baixo.

O Mapa desta Lunação é muito interessante e abençoado.

Sim, Mercúrio oposto a Plutão pode ser arrasador na palavra, do dogmatismo do ego dissociado, na violência que explode nos gestos revoltados, radicais, reféns do nosso medo de ter medo.

A proposta desta Lunação – como outras – inclui naturalmente integrar desafios: que a possamos aproveitar para evoluir na cura emocional, na união mais profunda entre o Pai Céu (Capricórnio) e a Mãe (Caranguejo).

Na união dos hemisférios esquerdo, analítico, masculino, com o direito, sintético, holístico, feminino.

No Centro (o Caminho do Meio) fica a Pineal, na Terceira Visão o “Lugar da Alma”:

“The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.” Bíblia, Mateus 6:22: Se o teu Olho for UM, todo o teu corpo será cheio de Luz.

“ E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel (Pineal) pois disse: “Vi Deus face a face e a minha vida foi salva.” Gênesis 32:29-30.

Então, fluir com as águas de Caranguejo, é também desenvolver receptividade para nutrir a Mãe, a Pia Matter, o Espírito em nós, pela contemplação, e acima de tudo, MEDITAÇÃO. Libertar a ideia de que a “felicidade está em lugares (signos) fixos”, na fixidade das circunstâncias, mas que, nesta estação mais do que nunca, no movimento das Águas que nos baptizam pela conversão ao Templo interno (coração, Terceira Visão), onde a Presença (divina) pode enraizar.

Aguenta coração! ?

Feliz e abençoada Lunação de Caranguejo!

Com afecto, Vera Leal FemininoConsciente EViagens

Vera Leal FemininoConsciente

#femininoconsciente

https://www.facebook.com/VeraFariaLealInternational