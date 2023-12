Veja no sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Este novo ano assenta numa lógica de racionalidade, sem concretizações propriamente boas ou más, mas sim justas.

A carta da Justiça traz uma assertividade e retidão aos acontecimentos que afasta decisões baseadas nas emoções.

É um ano, regra geral, positivo para processos legais em curso, para assinaturas, comprometimentos, tudo o que envolva legalidades, assinaturas.

É um ano com um peso cármico grande, com resultados/acontecimentos proporcionais ao esforço dos indivíduos, sem influência do fator sorte.

É um ano particularmente assertivo pois além da soma dos números correspondentes a 2024 ser igual a 8, este é também o número da carta que rege o ano, carta esta selecionada aleatoriamente entre os 22 arcanos maiores do tarot. Isto traz uma reafirmação do significado anteriormente descrito para este ano.

É um ano de decisões firmes, sem retornos, penoso para todos os que tentem contornar hierarquias, leis, ou outras questões legais, mas com um desfecho positivo caso tentem legalmente encontrar respostas e se não se deixarem abater pelos “nãos” iniciais, sobretudo em casos como renegociação de créditos.

É um ano que traz, de uma forma global, um retorno equilibrado às pessoas, tanto para os seus méritos como para as suas irresponsabilidades.

Euico Alves

@euicotarot

euricotarot@gmail.com