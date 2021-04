O Anjo Lelahel rege entre o dia 15 a 20 de Abril a sua essência é Luz que nos ajuda a entender as coisas, pelo que esta Luz/Entendimento propulsiona e desenvolve a consciência que é o arquivo em que se encontram depositados todos os nossos entendimentos alcançados. A Luz e concretamente a luz do sol é curativa. A Luz permite a compreensão que conduz ao amor e sequencialmente ao brilho das nossas condutas, do nosso trabalho e tarefas.

Na Invocação pedimos ao Anjo: que o amor que eu inspiro seja o Amor que Tu inspiras, que a ciência que sai de mim seja a Tua Ciência, que a arte que eu exprimo seja a do Teu Verbo Divino.

Na Exortação Lelahel diz-nos: Peregrino eu quero que, através de ti os homens vivam felizes; e que tu lhes dês reconforto e saúde; eu quero que na tua luz vejam a Minha Luz para que sejas um farol nesse árduo caminho da conquista da consciência.

Os dons do Anjo Lelahel são entre outros: cura das doenças; iluminação espiritual; renome e fortuna nas ciências e nas artes; o amor de uma pessoa afortunada; protecção contra a ambição desmedida e a cobiça.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo