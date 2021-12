O ANJO HAHASIAH rege entre o dia 3 a 7 de Dezembro e a sua essência é Pedra Filosofal que facilita o entendimento e a compreensão da obra divina, dessa verdade essencial à compreensão do milagre da Vida. Permite o conhecimento das causas e coloca-nos em condições de erradicar o mal, em nós e na sociedade.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Instrói-me, Senhor HAHASIAH, sobre os meus propósitos ocultos, não faças de mim um instrumento cego; ao contrário, que a minha inteligência seja iluminada pela Tua Luz.

Na Exortação o Anjo HAHASIAH diz-nos: Na tua missão de executor, Peregrino, podes perder-te facilmente; é fácil confundir os Meus poderes com os teus poderes, confundir o Meu rigor com o teu rigor; e tornares-te num criador da desordem e do caos. É pois, necessário procurar, antes de tudo, o Meu Espirito em ti mesmo……

Os dons do Anjo HAHASIAH são entre outros: elevar a alma para a contemplação das coisas divinas; vocação para a medicina, levando a descobertas maravilhosas; conhecimento da física e química; protecção contra os que abusam da boa fé.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt