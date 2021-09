O ANJO ANIEL rege entre o dia 24 a 28 de Setembro e a sua essência é Ruptura do Cerco em que as ideias, os impulsos que descem do Mundo das Criações irrompem o cerco para plantar o novo, permitindo que os novos pensamentos e sentimentos superem os velhos impulsos que constituem uma ordem fechada à evolução. As essências de ANIEL permite estabelecer em nós e na sociedade mudanças de mentalidade, uma nova ordem desde a ciência, as artes e à filosofia.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Aniel atingi um ponto de onde posso ver, claramente, que tudo é UM e ficarei, por todo o sempre, na Tua Unidade. ETERNO MULTIPLO A TUA VONTADE É UMA.

Na Exortação ao Anjo ANIEL diz-nos: Se fores fiel ao meu chamamento, Peregrino, cobrir-te-ei com as coroas de celebridade e serás uma luz no meio do caminho; suscitarás em todos os teus semelhantes uma grande esperança ….

Os dons do Anjo ANIEL são entre outros: a vitória sobre as ciladas; celebridade pela sabedoria e inspiração no estudo das leis do universo; favorece o acesso às ciências e as artes; preserva dos charlatães e trapaceiros.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjidaguarda@sapo.pt