O Anjo r ege Aladiah entre o dia 6 e 10 de Maio a sua essência é a Graça Divina que vai mais além da misericórdia, pois perdoa e absolve, sem exigir o arrependimento nem mudança da nossa atitude, embora modifique a conduta de que beneficia dela. Se formos ricos em Graça de Deus perdoaremos as nossa próprias culpas e assim, seremos capazes de perdoar as dos outros, o que devido à adequação da conduta às regras cósmicas produz em nós a cura de doenças, da raiva e da peste.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Faz-me, Senhor Aladiah, um portador da Tua graça, um distribuidor dos Teus bens, um executor das Tuas obras de amor.

Na Exortação Aladiah diz-nos: Do Alto Eu te observo, Peregrino. Espero muito da tua bondade. Não me desiludas.

Os dons do Anjo Aladiah são entre outros: curas de doenças, como a raiva e a peste; regeneração moral; inspiração para o êxito; sucesso nas relações sociais; protecção contra a negligência e o descuido na saúde e nos negócios.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo