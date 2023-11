O dia 11 de novembro, que combina duplamente este número, é considerado o mais especial de todo o ano: para os estudiosos da espiritualidade, abre-se neste dia um portal energético, que nos aproxima da Fonte primordial da energia. Mas não ficamos por aqui: a sequência 11:11 é também considerada especialmente relacionada com os Anjos e com as Chamas Gémeas.

O número 11 está ligado, de acordo com a Numerologia, ao Plano Divino, aos planos mais elevados e ao despertar espiritual. Este é um dos três Números Mestres, assim chamados porque, uma vez que contêm uma vibração especial, não se reduzem, apesar de serem compostos por dois dígitos. Os Números Mestres são o 11, o 22 e o 33. De todos eles, o 11 é o mais intuitivo, estando associado ao nosso instinto mais profundo, à nossa conexão com a nossa fonte de energia. Ele representa também o nosso subconsciente, a sabedoria interior, o nosso conhecimento para além da racionalidade.

O número 11 está também ligado aos Guias Espirituais, aos Mestres Ascensos e aos Anjos. Por isso, quando este número aparece no nosso caminho (num letreiro, numa matrícula, numa imagem e até ao olharmos para o relógio), esse é frequentemente um sinal do Universo, que nos indica que estamos a seguir bem o nosso caminho espiritual, estando alinhados com o nosso propósito. Uma das melhores formas de aproveitar este sinal do Universo é pedir um desejo sempre que se vê a combinação 11:11, confirmando assim que recebemos a mensagem, e agradecendo por ela. Acredita-se que este número potencia o poder de manifestação, ajudando a atrair a concretização dos nossos desejos.

Ao ver o número 11.11, se reparar no desenho que se forma, verá dois pilares, cada um deles formado por um 11 - na verdade, esta combinação numérica é considerada um portal energético.

Por isso, a hora 11.11 é um excelente momento para pedir desejos (mas só conta se o vir por acaso, se estiver a olhar para o relógio à espera que essa hora chegue não está a receber sinal nenhum do Universo e portanto não tem qualquer significado!), e o dia 11/11 é o melhor dia para se conectar com o seu eu interior e para despertar o seu subconsciente para a manifestação das suas metas e dos seus sonhos.

Pense naquilo que deseja alcançar e dê os passos necessários para o tornar uma realidade. O dia 11/11 representa as portas que se abrem, as oportunidades que surgem quando está recetivo e atento ao que o Universo lhe apresenta, para que possa construir na sua vida o presente que deseja.

Uma vez que, numerologicamente, a energia do 1 está associada à ação, à realização pessoal, à individualidade, a "mostrar quem é e o que vale", e o dia 11/11 tem quatro vezes repetido o número 1, esta é uma poderosa data para alcançar metas, começando por manifestar o que deseja, porque o Universo oferece-lhe recursos extra de energia. Esta data aumenta o potencial energia que é posto à nossa disposição, recarregando a nossa força, imprimindo-lhe maior vigor.

O número 11 está também associado ao karma, contendo uma vibração sagrada, que ajuda a facilitar o despertar espiritual e a desbloquear o acesso ao reino Divino. Este é, também, considerado o dia das Chamas Gémeas, que são diferentes das almas gémeas. Acredita-se que a Chama Gémea é alguém com quem partilhamos a mesma chama interior, isto é, a mesma energia - como se a sua energia e a energia de outra pessoa antes tivessem sido uma só. Ao contrário do que acontece com as almas gémeas, que nos ajudam a crescer espiritualmente, e das quais temos várias, só temos uma única Chama Gémea. Se a encontrarmos (o que nem sempre acontece), o nosso mundo ficará virado do avesso, porque nenhum outro amor será mais forte do que aquele que sentimos então. Quando estão juntas, as Chamas Gémeas têm uma energia que é muito mais poderosa, sendo capazes de fazer muito para melhorar o Mundo.