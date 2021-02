Finalmente, aqui estou, precisei de algum tempo para sintetizar o tanto que tenho vivido e sentido. Aqui estou para escrever sobre os tempos que estão já aqui, ao observar as Danças do Céu e os seus ritmos na Terra.

Muito sucintamente, porque o desafio é óbvio >

O Acordar da Humanidade COMO HUMANIDADE.

Se tivesse de escolher uma palavra/conceito/frequência para este novo ciclo (que ironicamente ou não começa em Março) seria AUDÁCIA.

São tempos em que se fecha um ciclo de 800 anos e outro inicia. Estamos agora a lidar e "limpar" karma de 800 anos a uma velocidade da luz exigente e audaz como a nova energia deste novo ciclo exige - a tão badalada era de Aquário - uma Energia Fortíssima em Humanizar e Evoluir a Humanidade nas bases da Justiça, Solidariedade, Autenticidade, Evolução, União e Visão. (e muito mais que não cabem em palavras - a Transcendência total de todos os conceitos).

Aqui, estamos a ser chamados à responsabilidade pelos nossos actos não só de agora, NÃO, MAS SIM desde há muito como humanidade. Pois agora é tempo de olhar de frente para todas essas áreas do velho ciclo, do velho mundo. Corrupção, injustiça, desigualdade, violação dos direitos humanos, violação da Natureza, poder vs manipulação, velhos medos, velhas feridas.

É TEMPO DE OLHAR DE FRENTE e TRANSFORMÁ-LOS em SABEDORIA para os próximos passos a tomar. Para uma nova percepção e acção. É tempo de pôr em prática toda a sabedoria integrada, destralhar, purgar e agir em Amor e Verdade com Muita Coragem. É tempo de abrir, descobrir, manifestar e expandir as nossas capacidades como Humanos, como Humanidade, JUNTOS, UNIDOS.

O Magnetismo da Terra Transforma-se. Tudo o que está fixo, estagnado, tudo o que limita e não nos deixa crescer será destruído. Já não há como procrastinar. A consciência do Todo, do quanto tudo e todos estamos interligados (neste e em outros mundos) será fortemente trabalhada na Mente, Espírito e Corpo de Todos Nós das mais diversas formas. Imprescindível a ligação e contacto com a Natureza para enraizarmos, processarmos e focarmos a excessiva informação nestes tempos em que a tecnologia e a informação evoluirá significativamente, assim como a informação do e no Espírito e na Mente - Intuição e Consciência.

Aconselho vivamente muita meditação, seja em silêncio, seja a cozinhar, a caminhar, a criar, a dançar, a cultivar, podar ou tratar da terra, seja a escrever, a limpar a cuidar. é preciso dar tempo de qualidade ao Espírito. E, aconselho também muito exercício físico, para ajudar a processar, libertar e integrar todas as emoções. Trabalhar a Presença, o Centramento e a ligação com A Fonte da Vida, ou seja, com aquilo que te faz vibrar, que te faz borboletas no estômago, e que te dá o brilho no olhar e o fogo no peito. Que te faz HUMANO.

Tempos de um forte destralhar em tudo e em todas as àreas e frentes, o profundo simplificar e recriar, desapegando, para expandir a essência. Rumo a uma responsabilidade e sustentabilidade (autêntica e não "fashion") essenciais, precisas e preciosas. É preciso fazer parte do ciclo natural da vida e não ser espectador passivo. É preciso percepcionar e agir de forma perspicaz, nova, eficaz e pensando como um todo e não somente como o indivíduo.

Tempos de duras tensões e profundas aprendizagens entre a ordem, o tradicional e a rigidez VS o novo, a evolução, novas descobertas e novas experiências, inovação. A intensidade da restrição será equivalente à intensidade da libertação. Tensões necessárias à evolução e aprendizagem. Revelações vs Revoluções.

Sejam audazes e vejam mais além, Sejam mais além.

Sempre com o AMOR e a Humildade como bússola, nutrindo e agindo sempre na nossa maior Criatividade, Consciência, Responsabilidade, Perspicácia e Audácia como Seres Humanos pela Vida.

Honrando a nossa Ancestralidade e honrando a Responsabilidade para com a Prosperidade das Futuras Gerações.

MUITA CORAGEM e MUITO AMOR.

Assim É.

Um doce e forte abraço em profunda Gratidão e Muito Amor e Fé Ardente.

Nádia

