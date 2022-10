O planeta Vénus vai estar sensivelmente entre 30 set a 2 dez 2022 (bastante, para o costume) no outro mundo, subterrâneo porque invisível, dada a combustão com o Sol.

Como Estrela da Manhã, quando desce ao Outro mundo - é Ereshkigal dos Babilónios, ou Perséfone dos Gregos.

Muito diferente esta sua faceta, embora a sua energia permaneça vibrante, bela, protectora. Aqui, é a Sábia das Sábias, rege os destinos dos mortos; Rainha da Vida invisível.

Passa os quase 2 meses nos signos da relação: Balança e Escorpião, e tornar-se outra vez visível, na sua Beleza Divina, como Estrela Vespertina, chegando ao luminoso Sagitário: Poesia dos Céus!

O tema astrológico da Lua Nova de Balança, tão próxima do Equinócio do Outono (hemisfério norte) dá o mote dos próximos 6 meses (até ao equinócio seguinte).

E a Descida de Vénus confirma, levando-nos na sua viagem pelo Outro Mundo, a passar por Balança.

A Sabedoria das Relações – todas que sejam - e Escorpião: o Aprofundamento e Metamorfose.

Nas relações nos descobrimos, nos re-conhecemos, nos negociamos, nos re-membramos e re-unimos. Podemos voltar a atrair certas lições do Amor.

Vénus é a mulher, no mapa de um homem; Vénus no Outro Mundo fornece uma oportunidade importante de cura, não seja a Vénus pelo lado sombra: apenas a “enfermeira”, a que conserta sempre tudo, ou só a “bomba sexual” na relação: tudo isto dá mau resultado.

Em Astrologia Védica, o homem no mapa da mulher, vê-se no seu Júpiter: não só os valores do homem que atrai, mas também do seu próprio homem interior: o seu animus.

Para atrair o melhor homem para si, a mulher precisa desenvolver e manifestar o seu próprio Júpiter, que revela o seu sentido de vida.

Qual é o seu?

Como está a viver o seu propósito de vida? Quanto melhor o viver, melhor será a pessoa que vai atrair.

De 22 a 24 Outubro, Vénus estará mesmo conjunta ao Sol e dia 23 Saturno, (que está exaltado em Balança) entra directo! Muito poderoso, criativo e dinâmico este tempo. Para melhorar, reconstruir, todas as coisas Venusinas!

DevaVera Teresa / Vera Faria Leal