Saturno vai estar em Peixes de 7 de março 2023 a 13 fevereiro 2026. Há uma mudança de valores e crescimento espiritual.

Saturno rege as estruturas, as raízes de segurança e a carreira. Onde ele se encontra é onde temos um medo que tem que ser dissolvido, para que se possa crescer em responsabilidade e maturidade.

Saturno sabe melhor que ninguém, onde e como deve cobrar, exigir, mostrar tudo aquilo que não está de acordo com a seriedade que ele próprio encerra.

Saturno por onde passa, na área de vida, a casa do mapa astrológico, o setor por onde transita é onde vai exigir seriedade, ordem, disciplina e verdade.

Por isso ele é tão mestre a coroar, louvar, porque traz sempre a justa recompensa daquele que humildemente soube semear e esperar.

Saturno passou os últimos dois anos em Aquário signo da amizade, dos grupos, dos projetos humanitários.

Para melhor compreenderem Saturno vejam o que aconteceu em relação às vossas amizades, mudanças, afastamentos? Saturno quer verdade.

Neste momento já se encontra no terceiro decanato de Aquário a trazer mudanças profundas na vida destes nativos.

Em março, entra no signo mais maleável, mais osmótico do zodíaco, Peixes. A sua permanência no signo de Peixes vai obrigar a uma mudança de valores a nível social e pessoal.

O que vamos estruturar?

Saturno em Peixes pede uma grande aprendizagem sobre o amor, espiritualidade, altruísmo. A nossa criatividade vai passar pelo crivo de Saturno.

Saturno em Peixes quer nobreza de sentimentos, pede dádiva, amor incondicional.

Onde temos Peixes no nosso mapa é onde somos mais sonhadores, permissivos e Saturno vem tirar as lentes cor-de-rosa e mostrar a realidade.

É um excelente momento para crescer interiormente de 7 de março 2023 a 13 de fevereiro 2026.

Cristina Candeias