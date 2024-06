Sabia que certos períodos do mês são, a nível energético, mais favoráveis para fazer pedidos e definir intenções do que outros? Ao seguir os ciclos da Lua é mais fácil entrar em sintonia com o Universo e aproveitar a ajuda cósmica para atrair o que desejamos.

"Definir uma intenção" é mais forte do que "fazer um pedido", pois implica um maior envolvimento e compromisso da nossa parte com aquilo que desejamos alcançar. Quando definimos uma intenção estamos a alinhar-nos com o que procuramos, estamos a manifestar ao Universo a nossa vontade de alcançar o que definimos, estando dispostos a fazer a nossa parte para que isso aconteça.

Desde os primórdios da Civilização que o Homem reconhece a importância da Lua e procura seguir o seu ciclo. Os nossos antepassados já tinham em conta a fase da Lua para semear e para colher, para caçar e para pescar, assim como para prever as marés, o ciclo reprodutor feminino e até o tempo. Ainda hoje os ciclos lunares são usados para orientar as atividades agrícolas. A Lua nova é geralmente a melhor altura para lançar sementes, pois a sua energia promove o crescimento. Silenciosamente, o mesmo acontece com o cabelo e com as unhas - ao cortar na Lua nova, o crescimento recebe uma energia reforçada, que os faz crescer com maior força e rapidez (o Quarto Crescente também estimula o crescimento rápido, mas falta-lhe força).

Aproveitar a energia da Lua nova para definir intenções ajuda a dar-lhes força.

A Lua nova marca o início do ciclo lunar, que corresponde a cerca de 29 dias. Embora não se veja no céu, a Lua está lá; tal como um recipiente vazio, que está pronto para ser preenchido com o potencial ilimitado dos nossos desejos e sonhos. Este período do mês oferece-nos a possibilidade de sonhar alto e de apostar nos nossos sonhos.

A Lua nova tem a ver com a proatividade. Para além dos benefícios de seguir o ritmo lunar como forma de sobrevivência, como faziam os nossos antepassados, a Lua lembra-nos que fazemos todos parte de um mesmo ciclo natural, e permite-nos aproveitar os momentos que, dentro desse ciclo, promovem o crescimento e a expansão, assim como, por outro lado, os momentos mais dedicados à reflexão interior e a entregar com confiança o nosso destino na fé em algo superior.

A Lua nova corresponde ao período mais ativo do ciclo lunar, à energia Yang, ativa, masculina. Ao estabelecer a analogia com os agricultores, que lançam a semente à terra na Lua nova para que ela se desenvolva, compreenderá a vantagem de fazer o mesmo com as suas intenções - ao defini-las na Lua nova, está a dar-lhes força para que possam desenvolver-se e florescer de forma saudável e esplendorosa.

A Lua nova dá-nos, também, consistência. Ao definir as suas intenções todos os meses na altura da Lua nova, está a "renovar os seus votos", reafirmando ao Universo os seus desejos. Definir as mesmas intenções com regularidade e consistência pode ser comparado a regar as plantas que temos dentro de casa: não precisamos de fazê-lo todos os dias, mas a regularidade assegura o seu crescimento forte e saudável.