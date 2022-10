Vivemos Tempos intensos, e dia 22 -10 tivemos Vénus, a nossa DEUSA do Amor, combusta ao Rei Sol, num novo ciclo sinódico no seu Reino em Balança.

Este star point, ou Estrela dos 5 Elementos como lhe chamo, estabelece uma paisagem nova, no elemento AR, para os valores, as éticas e as estéticas nos relacionamentos, parcerias negociações, arbítrios, artes, e moedas/finanças.

A Vénus combusta ao Sol é a Imperatriz que nos abençoa com reconhecimento (merecido) nas relações, e nos pede discernimento para as correctas relações humanas, e libertação do velho, obsoleto, gasto.

Dia para oferecer rosas de Afrodite e escrever com Mel a palavra: AMOR, num ritual de auto cuidado. De iniciar ou fortalecer projetos criativos.

A partir desta combustão, a bela Vénus vai, muito lentamente, preparando-se para passar a Estrela da Manhã, aparecendo visível, no Renascimento da Deusa, a 2-12-2022 (sempre o 2, número do Par Amoroso que Afrodite rege).

Invisível, pede que confiemos na relação com a nossa Alma e que, com o mundo invisível do Espírito renovemos os votos de Amor.

Se parecer que nos últimos tempos, esta Benfazeja Celestial esteve mesmo oculta nas nossas vidas, pelo afeto/compaixão/intimidade/nutrição que precisámos mas, que aparentemente, não tivémos, à medida em que ela vai ficando visível no Céu, regressam as suas bênçãos. “Retidas" para que um Bem Maior pudésse ser gestado em nós.

Etapa de muitas conclusões e fechos de ciclos, este quarto minguante e depois, eclipse solar em Escorpião. Encerre o que na sua vida, realmente terminou.

Saturno, o Mestre entrou a directo, em 23 de outubro, arrastando consigo na área onde ele transita no nosso mapa astral e na casa onde Capricórnio nos abre a porta, as reestruturações e concretizações que ao longo dos 2 períodos da sua retro em 2022, nos revelou serem verdade, essência e destino. Força!

Dia 25 de outubro o eclipse parcial solar /Lua Nova Escorpião, reforça a intensidade dos processos em curso e demanda a nossa máxima permeabilidade à verdade da Alma, para que possamos, com a máxima potência – ou não fosse Escorpião- encetar as transformações necessárias nas nossas vidas.

Marte , Rei desta lunação, entra retrógrado e triplica força, para o bem ou o mal. Ao serviço de uma consciência expandida, que se identifica mais e mais com o Centro imutável, é um tremendo acelerador da Luz. E, recordemos é no caos muitas consciências despertam.

A (Era do) Aquário é isso, esse despertar do indivíduo, num coletivo crescentemente desperto na lucidez da verdadeira Identidade e activado pela inspiração do Propósito

Dia 31-10/01-11 temos o Samain, cuja medula não podia ser mais próxima desta energia cósmica.

No FEMININO CONSCIENTE E SAGRADO trabalhamos estes temas em profundidade.

As cores que vestimos, são o preto ou a palete dos roxos/lilases, que representam a vastidão negra do Mistério cósmico, que é Vida-Morte-vida, e o Ultra-violeta do espectro da Luz.

Honramos os ancestrais, e tecemos com @s anciãos, a conexão fortalecida, entre os mundos.

Abrimos o véu que, nesta noite de Todos Os Santos e Finados, está mais fino…

Viajamos pelas florestas de Avalon, com a imaginação, e escoltadas pelas Sacerdotisas da

Deusa de todos os Tempos, resgatamos pedaços da Alma que os traumas não resolvidos, os lutos não paridos, mantiveram corroendo, no escuro…

Só podemos dar, o que Somos.

E Somos muito mais do que imaginamos… que o Céu nos inspire e Vénus nos abençoe!

Amorosamente,

Vera Leal FemininoConsciente