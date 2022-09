Lua Nova de Virgem iniciou quadrada a Marte em Gémeos.

A Virgem e o Guerreiro, O Feminino e o Masculino tensos… de um lado quero fazer perfeito, do outro, quero “despachar”.

Quero organizar-me, mas há tantas pontas soltas… quero ser mais eficiente, mas disperso as fontes e as saídas de energia.

De um lado quero conceber, do outro, quero parir; já.

Ambos regidos pelo Mercúrio, este mensageiro dos deuses que reforça a dualidade intrínseca desta lunação, a sintetizar.

Mercúrio é O Filho da Mente: inteligência é o dom de saber escolher a atitude (mental-emocional-ativa) que mais convém, aquela justa medida que permite viver a Vida com sentido espiritual.

Mercúrio oposto a Júpiter e a Neptuno (com este já a sair) , obriga a andar do Céu à terra e vice versa. Do idealismo à realidade. Cuidado apenas, com a quimera do perfecionismo.

A Virgem pode padecer desta nostalgia mal colocada, que tem na Idade Doirada o sentido, a Visão, a regressividade.

É preciso manter a tensão destes opostos - o que pensamos que precisamos e a realidade que nos acontece - sem abolir nenhum dos pratos da Balança, onde o regente desta Lunação se encontra.

Escolher um dos polos em detrimento do outro – que também somos e/ou que também nos serve, molda e tempera – aborta o processo de dar à luz uma nova perspetiva. Uma que verdadeiramente liberte, seja criativa e nos conduza a novos espaços – externos e sobretudo internos.

Se fugimos para a frente com as oposições e quadraturas desta lunação, vamos procurar uma saída esconsa, um desvio escuro, onde tentaremos canalizar a frustração por não darmos a devida atenção às nossas reais necessidades, valores, essência.

Às vezes amamo-nos tão pouco que nem 1 hora por dia temos só para nós.

Esta Lua Nova vai dar frutos daqui a 6 meses, na Lua Cheia do Sol em Peixes e da Lua em Virgem.

No ciclo mais curto, podemos já no dia 10, na Lua cheia contrária, parir algo que nasça do não termos fugido, e de termos aguentado a tensão dos opostos. De termos mantido a tensão Alquímica e usado o combustível para a pesquisa interna, para amplificar os nossos sentimentos sobre o que realmente nos importa.

Como resultado, poderemos colher uma nova solução, que nunca nos passaria pela cabeça; poderemos ser abençoados pela descoberta de uma nova liberdade pessoal.

Mercúrio é o portador da energia do 4° Raio da Harmonia e Beleza – que se alcançam através do conflito/dança entre a Alma e a Personalidade.

A solução vitoriosa desfaz a ilusão graças à iluminação da mente inferior (inteligência). Bom potencial ah?

Este mês os artistas são activados – pelo 4º Raio da Harmonia e Beleza; use as cores, as formas e as texturas, renove paletas, recrie arco-íris. Afinal, os nossos anos estão contados, e ainda nos falta cumprir!

Ora et labora, diz a Virgem. Eu respondo: Ave Senhora, cheia de Graça, seja feita a tua Vontade…

DevaVera Teresa/Vera Faria Leal

Astrologia,